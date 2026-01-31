DSÖ’den Nipah virüsü açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan'da ortaya çıkan Nipah virüsü vakalarını yakından takip ettiğini duyurdu.

DSÖ: RİSK DÜŞÜK

DSÖ'den Anais Legand, Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde 26 Ocak'ta 2 Nipah virüsü vakasının doğrulandığını, başka vaka bildirilmediğini açıkladı. İki hastanın bir sağlık merkezinde destekleyici bakım aldığını belirten Legand, Hindistan'ın salgın kontrol önlemlerini uyguladığını ifade etti. Legand, "Mevcut bilgilere dayanarak, ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde risk düşük olarak değerlendiriliyor" dedi.

YARASALARDAN BULAŞABİLİYOR

Legand, virüsün genellikle enfekte meyve yarasalarından ve domuz gibi hayvanlardan doğrudan temas veya kontamine gıdaların tüketimiyle bulaştığını aktardı. Belirli koşullar altında insanlar arasında da doğrudan bulaşabildiğini söyledi. Legand, "(Nipah virüsü) İlk olarak 1998'de bildirildi ve o zamandan beri Bangladeş, Hindistan, Malezya, Filipinler ve Singapur'da sınırlı sayıda vaka bildirildi" ifadelerini kullandı.

VİRÜSÜN ÖZELLİKLERİ

Virüsün ortalama kuluçka süresinin 3 ila 14 gün olduğu, hastalığın ölüm oranının ise yüzde 40 ile 75 arasında tahmin edildiği bildirildi. Legand, virüsün önceki salgınlardan daha patojenik olup olmadığını söylemek için henüz erken olduğunu, DSÖ'nün potansiyel mutasyonları değerlendirmek için Hindistan'ın genetik dizilim verisini beklediğini belirtti.