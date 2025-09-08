Nijerya’da potansiyel akaryakıt krizi: Tanker şoförleri grev kararı aldı

Afrika’daki doğal gaz ve petrol bakımından zengin topraklara sahip olan Nijerya’da petrol tankeri şoförleri greve çıkma kararı aldı.

YENİ YÖNTEM BİRÇOK İŞÇİYİ İŞSİZ BIRAKACAK

Ülkenin Petrol ve Doğalgaz İşçileri Sendikası tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Dangote Rafinerisi’nde sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ile çalışan kamyonları tercih etmesinin çok sayıda üyesinin işsiz kalacağını ileri sürerek, tepki olarak greve gitme kararı alındığını duyurdu.

ULUSAL AKARYAKIT SIKINTISI UYARISI

Açıklamada, Dangote Rafinerisinin bu kararının binlerce petrol tankeri şoförünü işinden edeceği savunularak, bunun da ülke genelinde akaryakıt sıkıntısı yaşatabileceği belirtildi.

BAKANDAN SENDİKAYA DAVET

Nijerya Çalışma ve İstihdam Bakanı Muhammed Maigari Dingyadi, yaptığı yazılı açıklamada, sendika ve rafineriyi işleten Dangote Grubunu uzlaşma toplantısına davet ettiklerini belirterek, grevin askıya alınmasını istedi.

‘HÜKÜMET OLARAK ARABULUCULUK YAPACAĞIZ’

Dingyadi, "Bu kritik sektörde barışa şans verilmesini rica ediyorum. Konu tüm tarafların memnuniyetiyle çözülene kadar hükümet olarak arabuluculuk yapacağız" ifadelerini kullandı.

CNG ile çalışan kamyon şoförlerinin NUPENG'e bağlı olmaması ve bu kişilerin devreye girmesiyle sendika üyesi çok sayıda tanker şoförünün işsiz kalması bekleniyor.

Uzmanlar ise anlaşmazlığın kısa sürede çözülmemesi halinde ülke genelinde akaryakıt sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Nijerya'da kanlı gece: Evleri yakarak 63 kişiyi katlettiler

Nijerya'da terör suçlarından mahkûm edilenlerin sayısı 775 oldu