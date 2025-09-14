Nijerya'da otobüs karambole girdi: 19 ölü

Nijerya'da pazar günü, düğün kutlamalarına katılan bir otobüs ülkenin kuzeyinde bir nehre düştü ve yolcular arasında en az 19 kadın ve çocuk hayatını kaybetti.

Bir yetkili, otobüsün düğünün ardından gelin ve damadı evine götüren konvoyda olduğunu aktardı. Sürücünün el frenini kullanmayı unutmuş olabileceğini söyledi.

BÖLGE SAKİNLERİ KAZAYI DOĞRULADI

Otobüs, komşu Kebbi eyaletindeki Jega'ya gidiyordu. Kazanın yaşandığı Fass sakinleri, kadın ve çocukların öldüğünü doğruladı.

NİJERYA'DA TRAFİK KAZALARINDA 1 YILDA 5 BİNDEN FAZLA ÖLÜ

Nijerya'nın bakımsız yollarında trafik kazaları sık sık meydana geliyor. Federal yol güvenliği istatistiklerine göre, geçen yıl kaydedilen yaklaşık 9.570 kaza 5.421 kişinin ölümüne neden oldu.