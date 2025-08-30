Mossad için çalışan 8 kişi yakalandı! Önemli koordinatları sızdırmışlar

Mossad için çalışan 8 kişi yakalandı! Önemli koordinatları sızdırmışlar
Yayınlanma:
İran, Mossad adına çalıştıkları belirlenen 8 kişinin tutuklandığını açıkladı. Yakalanan kişilerin İran ile İsrail arasında haziran ayında 12 gün süren karşılıklı saldırılar sırasında İran'daki hayati ve hassas merkezlerin koordinatlarını ve önemli askeri şahsiyetlerle ilgili bilgileri Mossad’a ulaştırdıklarının tespit edildiği ifade edildi.

İran, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Rezevi Horasan eyaletinde İsrail dış istihbarat servisi Mossad için çalıştıkları tespit edilen 8 kişinin tutuklandığını duyurdu. İran devlet televizyonuna göre, "Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Kurumu ve yargının ortak yürüttüğü operasyonlarda Rezevi Horasan eyaletinde Mossad ile bağlantılı 8 ajanın tespit edilerek tutuklandığı" aktarıldı.

mossad.jpg

HASSAS MERKEZLERİN KOORDİNATLARINI ULAŞTIRMIŞLAR!

Yakalanan kişilerin, Mossad’dan çevrimiçi eğitim aldığının ve İran ile İsrail arasında haziranda 12 gün süren karşılıklı saldırılar sırasında İran'daki hayati ve hassas merkezlerin koordinatlarını ve önemli askeri şahsiyetlere ilişkin bilgileri Mossad'a ilettiklerinin belirlendiği ifade edildi.

Meşhed kentinde sivil ve askeri yetkililere saldırılar ve önemli merkezlere sabotaj faaliyetlerinde bulundukları belirtilen kişilerin, ülkedeki ayrılıkçı gruplarla da irtibat halinde oldukları iletildi. Operasyonlar sırasında patlayıcı ve bubi tuzakları yapmak için kullanılan çok miktarda ham maddenin ele geçirildiği bildirildi.

Kaynak:AA

Dünya
