Macron yine aynısını yaptı: Sağcıları da solcuları da çıldırttı

Lecornu, “görev bilinciyle” bu göreve geri dönmeyi kabul ettiğini ve “yıl sonuna kadar Fransa'ya bir bütçe sunmak ve vatandaşlarımızın günlük yaşam sorunlarını çözmek için elinden gelen her şeyi yapacağını” söyledi.

“Fransız halkını öfkelendiren bu siyasi krize son vermeli ve Fransa'nın imajına ve çıkarlarına zarar veren bu istikrarsızlığı sona erdirmeliyiz.”

BİRKAÇ GÜN SONRA YİNE ATADI

Macron'un, istifasını resmi olarak kabul ettikten sadece birkaç gün sonra Lecornu'yu yeniden ataması, Fransa'da kötüleşen siyasi krizin ortasında gerçekleşti.

Macron'un merkezci Rönesans Partisi'nden milletvekili Shannon Seban, Lecornu'nun geri dönüşünün Fransa'nın “istikrarını” sağlamak için çok önemli olduğunu söyledi. Görevinden ayrılan merkezci eğitim bakanı Élisabeth Borne, Lecornu'nun “Fransa için uzlaşma sağlayabileceğini” söyledi.

MACRON’A PARLAMENTO ELEŞTİRİSİ

Ancak muhalefet partileri bunu, başkanlık görev süresinin bitmesine 18 ay kalan Macron'un, bölünmüş parlamentoyu yansıtan diğer siyasi görüşleri hükümete dahil etmeyi reddettiğinin bir işareti olarak gördü.

Lecornu şu anda, çeşitli siyasi görüşlere sahip yeni yüzlerden oluşan bir hükümeti hızla kurması için baskı altında, ancak bu giderek zorlaşıyor.

HEM SAĞCILAR HEM SOLCULAR MUTSUZ

Marine Le Pen'in aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin başkanı Jordan Bardella, sosyal medyada Lecornu'nun yeniden atanmasının “kötü bir şaka”, “demokrasi için utanç” ve “Fransız halkı için bir aşağılama” olduğunu yazdı. Partisinin en kısa zamanda Lecornu'ya karşı güvensizlik oyu vereceğini söyledi.

Sol partiler şaşkınlık ve eleştiri dile getirdi. Sosyalist Parti, Lecornu'ya karşı güvensizlik oylamasına katılmamak için “hiçbir anlaşma” yapmadığını söyledi. Yeşil Parti lideri Marine Tondelier, Lecornu'nun atanmasıyla ilgili “İnanılmaz” diye yazdı.

FRANSA’DA SİYASİ KRİZ

Macron, 2017'de cumhurbaşkanlığını kazandığından bu yana en kötü iç krizle karşı karşıya. Pazartesi günü Lecornu, yeni hükümeti atadıktan sadece 14 saat sonra istifa etti.

Bu hükümet, Fransa'nın bölünmüş parlamentosunu yansıtan farklı siyasi gruplara ve görüşlere hükümeti genişletmeyi reddettiği için muhalefet partilerinin şiddetli eleştirileriyle karşı karşıya kaldıktan sonra Lecornu istifa etti.

1 YILDA ÜÇÜNCÜ BAŞBAKAN OLDU

Haftalar önce, selefi François Bayrou, önerdiği bütçe kesintileri nedeniyle görevden alınmıştı.

39 yaşındaki Lecornu, daha önce savunma bakanlığı görevini yürütmüş ve Fransız askeri harcamalarını artırma konusundaki çalışmalarıyla tanınmıştı. Geçen ay, Macron'un geçen yıl sonuçsuz kalan erken seçimlere girme kararından bu yana ülke bir siyasi krizden diğerine savrulurken, Lecornu sadece bir yıl içinde üçüncü Fransız başbakanı oldu.

PARLAMENTO 3’E BÖLÜNMÜŞ DURUMDA

Parlamento, sol, aşırı sağ ve merkez olmak üzere üç blok arasında bölünmüş durumda ve açık bir çoğunluk yok. Siyasi partiler anlaşmazlık içinde olsa ve haftalardır istikrarlı bir hükümet kurulmamış olsa da gelecek yılın bütçesinin birkaç hafta içinde kararlaştırılması gerekiyor.

Lecornu'nun yeniden atanması, birkaç muhalefet partisinin Macron ile görüşmek üzere cumhurbaşkanlığı sarayına davet edildiği ve çoğunun dinlenilmediklerini söyleyerek ayrıldığı dramatik bir günün sonunda gerçekleşti. Bir katılımcı, bunun “duvara konuşmak” gibi olduğunu söyledi.

Şimdiye kadar Macron'un hükümetindeki merkezcileri destekleyen sağcı Les Républicains partisinin başkan yardımcısı Julien Aubert, “Böyle bir karmaşadan sonra aynı başbakanı yeniden atamak bir provokasyondur. Bu çok kötü bir mesaj” dedi.