Libya'da şimdi de helikopter düştü: 3 ölü

Libya'nın güneydoğusunda bulunan Kufra kentinde, bir helikopter kazası yaşandı. Helikopterin düşmesiyle gerçekleşen kaza, es-Sarre Hava Üssü'nde konuşlu bir helikopterin düşmesi sonucu meydana geldi. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti.

HELİKOPTER AMBULANS GÖREVİ SIRASINDA DÜŞTÜ

Kufra Belediyesi Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, helikopter ambulans hizmeti sunduğu sırada düştü. Kazada, hava aracında bulunan üç kişi hayatını kaybetti.

BELEDİYE BAŞKANINDAN TAZİYE AÇIKLAMASI

Kufra Belediye Başkanı Muhammed Abdurrahim Bumeriz, yaşanan trajik olayın ardından bir taziye mesajı yayımladı. Bumeriz mesajında, "Kufra'daki es-Sarre Hava Üssünde bir helikopterin ambulans hizmeti sunduğu sırada düştüğünü ve helikopterdeki 3 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini üzüntüyle aldıklarını" ifade etti.

Bumeriz, hayatını kaybedenlerin isimlerini de paylaşarak, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.