Güney Kore’de askeri helikopter kazası: 2 asker hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Güney Kore'de eğitim uçuşu faciayla bitti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen askeri helikopterdeki iki personel, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ordu soruşturma başlattı.

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamaya göre, Pazartesi günü ülkenin kuzeyindeki Gapyeong ilçesinde eğitim uçuşu gerçekleştiren AH-1S Cobra tipi saldırı helikopteri düştü. Kaza sonucunda helikopterde bulunan iki mürettebat yaşamını yitirdi.

Yapılan resmi açıklamada, helikopterin yerel saatle 11.00 (TSİ 05.00) sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğü belirtildi. Kazanın ardından olay yerine intikal eden ekipler, ağır yaralanan iki askeri personeli derhal yakındaki hastanelere sevk etti. Ancak her iki asker de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kuzey Kore'den gönderilen çöpler Güney Kore Devlet Başkanlığı'na düştüKuzey Kore'den gönderilen çöpler Güney Kore Devlet Başkanlığı'na düştü

UÇUŞLAR DURDURULDU

Güney Kore Hava Kuvvetleri, yaşanan bu elim kazanın ardından envanterindeki tüm AH-1S tipi helikopterlerin uçuşlarını ikinci bir emre kadar durdurma kararı aldı. Kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla uzmanlardan oluşan bir acil müdahale ve kaza kırım ekibinin görevlendirildiği bildirildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

