Kan donduran keşif ülkeyi karıştırdı! 48 çanta insan kalıntısı bulundu
Meksika’da yetkililer, Guadalajara yakınlarındaki gizli bir mezarda 48 adet insan kalıntıları içeren çanta bulunduğunu ve bu kalıntıların çıkarıldığını açıkladı. Savcı, kaç kurban olduğunun henüz belirlenemediğini söyledi.

Guadalajara, Meksika'nın en güçlü uyuşturucu kartellerinden birinin faaliyet gösterdiği bir bölge olarak biliniyor.

Eyalet savcılığı, ceset torbalarının boş bir arazide bir arama ekibi tarafından bulunduğunu açıkladı.

ARAMALAR SÜRÜYOR

Yetkililer, torbalarda bulunan cesetlerin tam sayısını hala belirlemeye çalıştıklarını söyledi. Tahminde bulunmaktan kaçındılar, ancak daha fazla ceset olup olmadığını görmek için aramaya devam ettiklerini belirttiler.

KURBAN SAYISI TESPİT EDİLEMİYOR

Kayıp kişilerin soruşturmasından sorumlu eyalet savcı yardımcısı Blanca Trujillo bir basın toplantısında, "Adli tıp konusunda ilerleme kaydetmemiz gerekiyor ki, bu çantaların kaç kurbanı temsil ettiğini size söyleyebilelim" dedi.

BİNLERCE KİŞİ KAYIP

Resmi verilere göre, Jalisco'da 15.900'den fazla kayıp vakası var ve uzmanlar bu sayıyı Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) faaliyetlerine bağlıyor.

Geçtiğimiz aylarda Amerika Birleşik Devletleri, binlerce Amerikalının ölümüne neden olan sentetik bir opioid olan fentanil kaçakçılığı yapan başlıca organize suç gruplarından biri olarak CJNG'yi “yabancı terör örgütü” olarak tanımladı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

