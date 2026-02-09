Japonya’da erken seçim sonuçlandı: 2. Dünya Savaşı’ndan sonra bir ilk yaşandı

Japonya’da erken seçim sonuçlandı: 2. Dünya Savaşı’ndan sonra bir ilk yaşandı
Yayınlanma:
Japonya'da yapılan erken genel seçimde Başbakan Takaiçi Sanae liderliğindeki Liberal Demokratik Parti (LDP), parlamentonun alt kanadında sandalyelerin üçte ikisinden fazlasını kazanarak savaş sonrası tarihte bir ilki gerçekleştirdi.

Japonya'da düzenlenen erken genel seçimlerde iktidardaki Liberal Demokratik Parti (LDP) tarihi bir zafer elde etti. Devlet televizyonu NHK'nin sandık sayım sonuçlarına göre Başbakan Takaiçi Sanae'nin partisi, Temsilciler Meclisi'ndeki 465 sandalyeden 316'sını kazanarak mutlak çoğunluğu çok aştı.

Japonya'da facia! 50 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar varJaponya'da facia! 50 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

LDP’DEN TARİHİ ZAFER

Bu sonuçla LDP, sandalye sayısını 198'den 316'ya yükseltti ve 310 sandalyelik üçte iki çoğunluk eşiğini geçti. Parti, İkinci Dünya Savaşı sonrasında bu başarıyı elde eden ilk siyasi oluşum oldu. İktidar ortağı Nippon Ishin (JIP) de sandalye sayısını 2 artırarak 36'ya çıkardı.

Çin’den ithalat zorlaştı: Japonya nadir elementler için deniz tabanına iniyorÇin’den ithalat zorlaştı: Japonya nadir elementler için deniz tabanına iniyor

MUHALEFET KANADINDA TARİHİ MAĞLUBİYET

Ana muhalefet Anayasal Demokrat Parti (CDP) liderliğindeki Merkezci Reform İttifakı (CRA) ise ağır bir yenilgi aldı. İttifakın sandalye sayısı 172'den 49'a düştü. Muhalefet partilerinin liderleri, bu büyük kaybın ardından istifa sinyali verdi.

TAKAİÇİ'DEN İLK AÇIKLAMALAR

Seçim zaferinin ardından konuşan Başbakan Takaiçi Sanae, "Verdiğimiz seçim vaatlerini yerine getirme konusunda son derece ağır bir sorumluluk taşıyoruz" dedi. Takaiçi, kabine kadrosunda büyük bir değişiklik yapmayacağını ifade ederken, anayasa değişikliği için somut planların parlamentoda tartışılmasını umduğunu belirtti.

Kaynak:AA

Ali Koç ile Murat Ülker anlaştı: Efsane geri dönüyor
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Saran dev imzayı attı: Resmen açıklandı
Resmen açıklandı
Saran dev imzayı attı
Dünya
Nijerya’da felaket: Trafik kazasında 30 kişi öldü
Nijerya’da felaket: Trafik kazasında 30 kişi öldü
Portekiz’de iktidara Sosyalist Parti geldi
Portekiz’de iktidara Sosyalist Parti geldi