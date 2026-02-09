Japonya’da erken seçim sonuçlandı: 2. Dünya Savaşı’ndan sonra bir ilk yaşandı

Japonya'da düzenlenen erken genel seçimlerde iktidardaki Liberal Demokratik Parti (LDP) tarihi bir zafer elde etti. Devlet televizyonu NHK'nin sandık sayım sonuçlarına göre Başbakan Takaiçi Sanae'nin partisi, Temsilciler Meclisi'ndeki 465 sandalyeden 316'sını kazanarak mutlak çoğunluğu çok aştı.

LDP’DEN TARİHİ ZAFER

Bu sonuçla LDP, sandalye sayısını 198'den 316'ya yükseltti ve 310 sandalyelik üçte iki çoğunluk eşiğini geçti. Parti, İkinci Dünya Savaşı sonrasında bu başarıyı elde eden ilk siyasi oluşum oldu. İktidar ortağı Nippon Ishin (JIP) de sandalye sayısını 2 artırarak 36'ya çıkardı.

MUHALEFET KANADINDA TARİHİ MAĞLUBİYET

Ana muhalefet Anayasal Demokrat Parti (CDP) liderliğindeki Merkezci Reform İttifakı (CRA) ise ağır bir yenilgi aldı. İttifakın sandalye sayısı 172'den 49'a düştü. Muhalefet partilerinin liderleri, bu büyük kaybın ardından istifa sinyali verdi.

TAKAİÇİ'DEN İLK AÇIKLAMALAR

Seçim zaferinin ardından konuşan Başbakan Takaiçi Sanae, "Verdiğimiz seçim vaatlerini yerine getirme konusunda son derece ağır bir sorumluluk taşıyoruz" dedi. Takaiçi, kabine kadrosunda büyük bir değişiklik yapmayacağını ifade ederken, anayasa değişikliği için somut planların parlamentoda tartışılmasını umduğunu belirtti.