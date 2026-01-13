Çin’den ithalat zorlaştı: Japonya nadir elementler için deniz tabanına iniyor

Japonya'ya ait test madenciliği gemisi Chikyu, Pazartesi günü Shizuoka liman kentinden Tokyo'nun yaklaşık 1900 kilometre güneydoğusunda bulunan ıssız bir mercan adası olan Minamitori Adası açıklarına doğru yola çıktı. Orada, daha önce hiç görülmemiş bir şeyi deneyecek : 6 kilometre derinlikten gemiye sürekli olarak nadir toprak elementleri açısından zengin çamur pompalamak.

Başarılı olması durumunda, bu görev, nadir toprak elementlerinin bu derinliklerde sürdürülebilir bir şekilde çıkarılmasının dünyadaki ilk örneği olacak ve önemli bir teknolojik dönüm noktası teşkil edecektir. Bu adım, ülkenin elektrikli araçlarda, elektronikte ve savunma sistemlerinde kullanılan kritik mineralleri elde etme biçimini değiştirebilir.

Japonya'nın projesi, Çin'in kritik minerallerin ihracatına yönelik kontrollerini sıkılaştırdığı bir dönemde gerçekleşiyor. Birçok Batı ekonomisi gibi Japonya da, küresel nadir toprak elementleri tedarik zincirlerine hakim olan Çin'e olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor.

İki ülke arasındaki diplomatik ve ticari gerilimlerin artmasıyla birlikte meselenin aciliyeti de arttı.

Hükümet destekli projenin başkanı Shoichi Ishii, Reuters'e verdiği demeçte, "Yedi yıllık aralıksız hazırlığın ardından nihayet testlere başlayabiliyoruz" dedi.

Ishii, deniz seviyesinin 6 kilometre altından mineral çıkarmanın büyük bir başarı olacağını ve Japonya'nın nadir toprak elementleri tedarikini çeşitlendirmeye yardımcı olabileceğini de sözlerine ekledi.

Chikyu gemisi yaklaşık 130 mürettebat üyesi ve araştırmacı taşıyor ve 14 Şubat'a kadar denizde kalması planlanıyor. Sefer, hükümetin rezervlerin yaklaşık hacimlerini açıklamamış olmasına rağmen, nadir toprak elementlerinin önemli konsantrasyonlarını içerdiğine inanılan Minamitori Adası yakınlarındaki çamur yataklarına odaklanıyor.

Japonya şu anda nadir toprak elementleri ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ını Çin'den karşılıyor; bu oran 2010'da neredeyse yüzde 90'dı. Doğu Çin Denizi'ndeki denizcilik anlaşmazlığının ardından Çin'in ihracatı kısıtlamasıyla bu önceki bağımlılık bir zafiyete dönüştü.

O zamandan beri Japonya, Sojitz'in Avustralyalı Lynas Rare Earths ile yaptığı iş birliği gibi ortaklıklar da dahil olmak üzere denizaşırı tedarik zincirlerine yatırım yaptı ve ayrıca nadir toprak elementlerinin kullanımını azaltan geri dönüşüm ve üretim süreçlerini teşvik etti.

Ancak bu proje, Japonya'nın nadir toprak elementlerini yerli kaynaklardan temin etme yönündeki ilk girişimi olma özelliğini taşıyor. Nomura Araştırma Enstitüsü'nde yönetici ekonomist olan Takahide Kiuchi, "Asıl çözüm, nadir toprak elementlerini Japonya'da üretebilmektir" dedi.

Ağır nadir toprak elementleri Japonya için özellikle büyük bir sorun teşkil ediyor. Bu malzemeler, elektrikli ve hibrit araçların motorlarında kullanılan güçlü mıknatıslar için hayati önem taşıyor. Nadir elementlerin tedarikinde yaşanan sorunlar, ülkenin otomotiv ve yüksek teknoloji üretim sektörleri için de sorun anlamına geliyor.

Minamitori Adası'ndaki çalışmaların hızlı sonuç vermesi beklenmiyor. Mevcut proje 2018'den beri üzerinde çalışılıyor, ancak ülke henüz rezerv tahminleri veya üretim hedefleri belirlemedi.

Mevcut testler başarılı olursa, bir sonraki adım Şubat 2027'de yapılması planlanan tam ölçekli bir deneme ekstraksiyonu olacaktır.