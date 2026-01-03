İletişim Başkanı Duran: Hukuksuzluğa karşı duruşumuz nettir

İletişim Başkanı Duran: Hukuksuzluğa karşı duruşumuz nettir
Yayınlanma:
İletişim Başkanı Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı paylaşıma verdiği yanıtta, "Türkiye, uluslararası hukuk ve egemenliğe saygı ilkeleri konusunda her zaman tutarlı olmuştur. Kimden gelirse gelsin hukuksuzluğa karşı duruşumuz nettir" dedi. Duran ABD'ye yönelik herhangi bir ifade kullanmadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maduro'nun gözleri kapalı ve elleri bağlı olarak servis edilen fotoğrafını paylaşarak, Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan'a seslendi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Maduro’nun bulunduğu bir fotoğrafla birlikte yaptığı paylaşıma ilişkin X hesabından yazılı açıklamada bulundu.

Özgür Özel Maduro'nun fotoğrafıyla Erdoğan'a seslendi: Sizin dostluğunuz da kardeşliğiniz de bu kadar!Özgür Özel Maduro'nun fotoğrafıyla Erdoğan'a seslendi: Sizin dostluğunuz da kardeşliğiniz de bu kadar!

Duran, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sorumsuz ve nezaketten uzak üslubu, daha bir gün önce ifade ettiği "kutuplaşmadan çıkalım" söylemiyle açık bir çelişkidir. Özel’in dili; hakikati değil, öfkeyi ve çarpıtmayı yansıtmaktadır. Türkiye’nin dış politikası hamasi ve fırsatçı sloganlarla değil, devletimizin ve milletimizin çıkarları çerçevesinde devlet aklıyla yürütülür.

Türkiye, uluslararası hukuk ve egemenliğe saygı ilkeleri konusunda her zaman tutarlı olmuştur. Kimden gelirse gelsin hukuksuzluğa karşı duruşumuz nettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası platformlarda ve ikili temaslarında ortaya koyduğu tavır ile ülkemizin hak ve menfaatleri konusundaki kararlı ve cesur duruşu, liderlik iradesinin açık göstergesidir.

Cumhurbaşkanımız, küresel muhataplarıyla Türkiye’nin menfaatlerini savunur. Ülkemizi masada ve sahada güçlü kılan da bu dirayetli ve tecrübeli liderliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın meşruiyeti, herhangi bir dış merkezin değil; doğrudan milletimizin sandıkta ortaya koyduğu iradenin sonucudur. Varlığı, millî iradenin en açık tezahürüdür. Bu irade, başkalarından onay beklemeden Türkiye’nin rotasını da liderliğini de belirlemeye devam edecektir."

Duran, 'Maduro' ve 'ABD' ile ilgili hiçbir ifade kullanmadı.

Trump'dan Venezuela açıklaması: Biz yöneteceğiz!Trump'dan Venezuela açıklaması: Biz yöneteceğiz!

İspanya Başbakanı Sanchez: Maduro rejimi gibi hukuksuz müdahaleyi de tanımıyoruzİspanya Başbakanı Sanchez: Maduro rejimi gibi hukuksuz müdahaleyi de tanımıyoruz

Kaynak:ANKA

Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Dünya
İspanya Başbakanı Sanchez: Maduro rejimi gibi hukuksuz müdahaleyi de tanımıyoruz
İspanya Başbakanı Sanchez: Maduro rejimi gibi hukuksuz müdahaleyi de tanımıyoruz
Venezuela'dan Türkiye'ye çağrı!
Venezuela'dan Türkiye'ye çağrı!