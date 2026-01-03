İspanya Başbakanı Sanchez: Maduro rejimi gibi hukuksuz müdahaleyi de tanımıyoruz

Yayınlanma:
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Venezuela’daki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, hem Nicolas Maduro yönetimine hem de uluslararası hukuku ihlal eden dış müdahalelere karşı olduklarını belirterek, müzakereye dayalı adil bir geçiş çağrısında bulundu.

ABD Venezuela'ya gece yarısı saldırı başlatmış Venezuela’nın başkenti Caracas’ta gece yarısı patlama ve uçak sesleri duyulduğu belirtilmişti.

Başkentten saldırı görüntüleri gelirken Amerikan basını ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuelaya saldırı emri verdiğini duyurdu.

Trump, ABD ordusuna kara harekatı emrini verdiğini ve Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in esir alındığını açıkladı.

Trump'dan Venezuela açıklaması: Biz yöneteceğiz!Trump'dan Venezuela açıklaması: Biz yöneteceğiz!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Venezuela konusunda hem Maduro yönetimine hem de uluslararası hukuku ihlal eden dış müdahalelere karşı olduklarını belirterek, müzakereye dayalı adil bir geçiş çağrısı yaptı. Tüm taraflara çağrıda bulunan Sanchez, sivil halkın korunmasının öncelik olması gerektiğini belirterek, Birleşmiş Milletler Şartı’na saygı gösterilmesi ve adil, müzakereye dayalı bir geçiş süreci için çalışılması gerektiğini kaydetti.

Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İspanya, Maduro rejimini tanımadı. Ancak uluslararası hukuku ihlal eden ve bölgeyi belirsizlik ve saldırganlık ufkuna doğru iten bir müdahaleyi de tanımayacaktır. Tüm taraflardan sivil halkı dikkate almalarını, Birleşmiş Milletler Şartı'na saygı göstermelerini ve adil ve müzakereye dayalı bir geçiş için çalışmalarını rica ediyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak:ANKA

