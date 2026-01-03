Trump Venezuela saldırısı sonrası ilk kez kameralar karşısında!

ABD Başkanı Donald Trump, canlı yayında operasyona dair açıklamalarda bulunmaya başladı.

Trump şu sözleri kullandı:

"Dün gece ve bu sabah benim talimatımla Venezuela'nın başkentinde ABD Silahlı Kuvvetleri olağanüstü bir askeri harekat düzenledi. Üstün bir ABD askeri gücü havadan karadan ve denizden kullanıldı. İkinci Dünya Savaşından beri görülmemiş bir operasyondu.

Nikolas Maduro'yu adaletin önüne çıkarmak için düzenlendi. ABD tarihindeki en etkili ve güçlü bir tezahürü oldu. Geçmişte Süleymani'ye El Bağdadi'ye yönelik düzenlediğimiz ve İran'daki nükleer santrallere düzenlediklerimiz vardı. Hiçbir ulus dün başardıklarımızı başaramazdı. Ordumuzdaki kadınlar ve erkekler başarılı bir şekilde Maduro'yu ele geçirildi. Bizim gücümüzle Caracas'ın ışıkları sönmüştü. Eşi ve Maduro ölümcül New York'ta ölümcül uyuşturucu terörizmini ABD'ye yönlendirmekle suçlanıyor. ABD Silahlı Güçlerine teşekkür ediyorum.

Aslında bekliyorlardı. Denizde gemiler vardı. Bir şekilde geldiğimizi biliyorlardı. Ama tamamen etkisiz hale getirildiler. Gördüklerimi görseydiniz çok etkilenirdiniz. Hiç görmeyeceksiniz demiyorum. Hiçbir ABD'li asker ölmedi, yaralanmadı. Hiçbir askeri ekipmanımız kaybolmadı.

Açık ara en iyi ordu olduğumuzu ispatladık. Düşmanlarımız artık elimizdeki silahları hayal bile edemiyor. İnsanların anlamadığı bir şey var. Doğru bir geçiş yapılana kadar biz yöneteceğiz! Gerekirse ikinci ve daha büyük bir saldırıyı da yapabiliriz. Gerekmesi durumunda olabilir ama bu aşamada görülen gerekmeyecektir.

Maduro, kitlesel bir suç örgütünün lideriydi. Şu an kendisi bir gemide. New York ve Florida arasında bir karara varılacak. İşlediği suçların delilleri mahkemeye sunulacak. Bunun yaşanması hem korkunç hem de nefes kesici. Sayısız şiddet ve terör kampanyası yürüttü. Uyuşturucu kaçakçılığının yanısıra insani bir yıkıma da yol açtı. Maduro'nun vahşi çeteleri Amerikan topluluklarını terörize ettiler. Artık zalimlik yapamayacaklar. Artık Washington DC'de hiçbir suç örgütü kalmadı. Haftada ortalama ki ölüm oluyordu. Artık olmuyor, ulusal muhafızlarımıza, kolluk güçlerimize ve ordumuza teşekkür ediyorum.

Louisiana Valisi beni aradı, suçu iki buçuk haftada 0'a indirdik. İnanabiliyor musunuz?

Maduro cezaevlerini boşalttı. Akıl hastanelerini boşalttı. Onları ABD'ye gönderdiler. Uyuşturucu kaçakçılarını gönderdiler. Ama artık yapamıyorlar. Öyle bir sınırımız var ki kimse geçemiyor.

ABD'nin dev petrol şirketlerini (Venezuela'da) devreye sokacağız. Bu operasyon ABD'yi tehdit eden güçlere emsal teşkil etmeli. Maduro'nun başına gelenler onların da başına gelebilir. Halklarına adil davranmazlarsa aynısı olabilir. "

DEVAM EDİYOR...

CNN duyurdu: Devlet Başkanı Maduro'nun esir alınması birkaç gün önce onaylanmış!

Maduro'nun nasıl esir alındığı ortaya çıktı: Eşiyle birlikte yatak odasından sürüklenmiş