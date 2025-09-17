İklim değişikliği 3 ayda 16 bin can aldı

İklim değişikliği 3 ayda 16 bin can aldı
Yayınlanma:
İngiltere’de yapılan bir araştırma kapsamında, birçok ülkenin tarihinin en sıcak yazını yaşadığı Avrupa’da iklim değişikliğine bağlı nedenlerle normale göre en az 16 bin 500 kişi daha hayatını kaybetti.

Imperial College London ve London School of Hygiene & Tropical Medicine (Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu) uzmanları tarafından iklim modelleme yöntemi kullanılarak yapılan çalışmada, haziran-ağustos arasında Avrupa'nın 854 kentindeki ölümler incelendi.

ORTALAMA 3,6 DERECEYE KADAR ARTTI

İnsan kaynaklı iklim değişikliği ile birlikte sıcak dalgalarının daha şiddetli ve daha sık hale geldiği vurgulanan araştırmaya göre, incelenen şehirlerdeki sıcaklıklar, iklim değişikliği nedeniyle ortalama 2,2 derece artarken bazı bölgelerde bu artış 3,6 dereceyi buldu.

SICAKLIK KAYNAKLI ÖLÜMLERİN YÜZDE 68’İ

Yaz mevsiminde sıcaklığa bağlı ölen kişi sayısının yaklaşık 24 bin 400 olarak belirlendi. İklim değişikliğinin sıcaklıkların şiddetini artırmasının ölüm sayısını yaklaşık 16 bin 500 artırdığı hesaplandı.

Aşırı yaz sıcaklarının maliyeti belli olduAşırı yaz sıcaklarının maliyeti belli oldu

İklim değişikliğinin, bu yaz sıcaklık kaynaklı ölümlerin yüzde 68'inden sorumlu olduğu ve sıcaklık nedeniyle meydana gelen ölümlerin sayısını normalde meydana gelebilecek sayının üç katından fazlasına çıkardığı ifade edilen araştırmada, ölüm sayısının, sıcaklıkla ilgili çoğu ölümün kayıt altına alınmaması nedeniyle daha yüksek olabileceğine işaret edildi.

ROMA ZİRVEDE

Araştırmaya göre, iklim değişikliği kaynaklı sıcaklık artışına bağlı en fazla ölüm 4 bin 597 kişi ile İtalya'da kayıtlara geçerken İspanya'da 2 bin 841, Almanya'da 1477, Fransa'da 1444, Birleşik Krallık'ta 1147 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti.

90 günlük yazda 33 gün sıcak hava dalgası yaşandı90 günlük yazda 33 gün sıcak hava dalgası yaşandı

Şehir bazında en fazla ölüm 835 ile İtalya'nın başkenti Roma'da kaydedilirken bu kenti 630 ölümle Yunanistan'ın başkenti Atina, 409 ölümle Fransa'nın başkenti Paris, 387 ölümle İspanya'nın başkenti Madrid takip etti.

YAŞLILAR RİSK ALTINDA

Aşırı sıcaklıkların özellikle Avrupa'nın hızla yaşlanan nüfusu için giderek artan bir tehdit oluşturduğu uyarısında bulunulan araştırmada, yüksek sıcaklıklara bağlı nedenlerle hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 85'ini, yaşları 65'in üzerindeki kişilerin oluşturduğu belirtildi.

AVRUPA GENELİNDE EN SICAK 4’ÜNCÜ YAZ

Avrupa’nın en hızlı ısınan kıta olarak daha sıcak yazlar yaşamaya devam edeceği vurgulanan araştırmada, bu durumun, yaşlıların hayatını tehlikeye atacağı ve sağlık sistemlerini zorlayacağı kaydedildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) uydu izleme sistemi Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, Avrupa kıtası bu yaz, kayıtlardaki en sıcak dördüncü yaz mevsimini yaşadı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı
88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı: Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Dünya
İsrail soykırım operasyonunu sürdürüyor: Hatlar kesildi Gazze’yle iletişim koptu
İsrail soykırım operasyonunu sürdürüyor: Hatlar kesildi Gazze’yle iletişim koptu
AB’nin yaptırım hamlesinden sonra İsrail’den ilk açıklama
AB’nin yaptırım hamlesinden sonra İsrail’den ilk açıklama
Ermenistan lobisinden ABD'de Türkiye karşıtı öneri: Kongre'de görüşülecek
Ermenistan lobisinden ABD'de Türkiye karşıtı öneri: Kongre'de görüşülecek