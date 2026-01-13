Güney Kore'nin eski lideri hakkında idam talebi

Güney Kore’de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında Aralık 2024’ten bu yana süren sıkıyönetim davasında son duruşma yapıldı.

İDAM CEZASI TALEP EDİLDİ

Savcılık, Yoon için en ağır cezanın uygulanmasını talep ederek idam cezası istedi. Özel yetkili savcı Cho Eun-suk’un başkanlığındaki soruşturma ekibinin, dava kapsamında idam ya da müebbet hapis isteminde bulunacağı zaten kulislerde konuşuluyordu.

MAHKEMENİN ŞUBAT AYINDA KARARINI AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Savcılık, Yoon’un eylemlerinin devlet düzenini hedef aldığını savunarak ağırlaştırılmış cezalar talep etti. Hukuk çevreleri, mahkemenin kararını şubat ayının ilk günlerinde açıklamasının beklendiğini ifade ediyor.