Güney Kore'de eski İçişleri Bakanı için sıkıyönetim davasında 15 yıl hapis istendi

Güney Kore’de eski İçişleri Bakanı Lee Sang-min hakkında, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’ün Aralık 2024’teki sıkıyönetim girişimine ilişkin görülen davada 15 yıl hapis cezası talep edildi.

Yonhap ajansının haberine göre, özel yetkili savcı Cho Eun-suk başkanlığındaki soruşturma ekibi, Seul Merkez Bölge Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında Lee Sang-min için hapis cezası istedi. Savcılar, Lee’nin 14 yıl görev yapmış eski bir yargıç olmasına rağmen, sıkıyönetim girişiminin yasa dışı olduğunu bilerek anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik suça iştirak ettiğini savundu.

Savcılık, Lee’nin “sıkıyönetim ilanında aktif rol almak, görevini kötüye kullanmak ve yalan beyanda bulunmak” suçlarını işlediğini belirterek toplamda 15 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkemenin kararını 12 Şubat’ta açıklaması bekleniyor.

Lee Sang-min, soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024’te muhalefetin “devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu” gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, ancak Ulusal Meclisin kararı kaldırmasının ardından geri adım atmak zorunda kalmıştı. Bunun üzerine Ulusal Meclis, 14 Aralık 2024’te Yoon’un azli için oylama yapmış ve Yoon geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025’te Ulusal Meclisin azil kararını onaylayarak Yoon’un görevden alınmasını kesinleştirmişti. Yoon’un azlinin ardından yapılan seçimleri kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin adayı Lee Jae-myung ise 4 Haziran 2025’te yemin ederek resmen göreve başlamıştı.