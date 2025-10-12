Güney Afrika'dan Madagaskar'daki gerilimler için çağrı

Yayınlanma:
Güney Afrika, Madagaskar'da devam eden protestolar ve siyasi kargaşa ortamında sakinlik ve itidal çağrısında bulundu.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı (DIRCO) yaptığı açıklamada, ada ülkesindeki durumdan derin endişe duyduğunu belirtti.

“Meydana gelen trajik can kayıpları ve maddi hasar bizi derinden üzmektedir” denildi. “Güney Afrika, tüm aktörlere sükunet ve itidal çağrısında bulunur ve gerilimi tırmandırabilecek veya insani durumu daha da kötüleştirebilecek her türlü eylemi önlemek için gerekli her şeyi yapmalarını şiddetle tavsiye eder.”

Haberlere göre, Madagaskar'da Eylül ayında, başlangıçta yaygın elektrik kesintileri ve su kıtlığı nedeniyle protestolar patlak verdi. O zamandan beri gösteriler tırmandı ve hükümet reformu ve liderlik değişikliği çağrılarıyla siyasi bir boyut kazandı.

'GÜNEY AFRİKA DESTEKLEMEZ'

DIRCO, tüm tarafları demokratik ilkelere ve anayasal düzene saygı göstermeye çağırdı. “Her türlü anlaşmazlığın kapsayıcı diyalog, işbirliği ve yerleşik yasal mekanizmalar yoluyla barışçıl bir şekilde çözülmesi zorunludur” diyen bakanlık, “Lome Deklarasyonu uyarınca, Güney Afrika anayasaya aykırı hükümet değişikliklerini desteklemez” diye ekledi.

'MADAGASKAR HALKININ EMRİNDEYİZ'

Bakanlık ayrıca, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve sürdürülebilir kalkınmaya dayalı barışçıl bir çözümü destekleme konusundaki Güney Afrika'nın taahhüdünü yeniden teyit ederek, “bölgesel çatışma çözme mekanizmaları, diyaloğu ve barışçıl bir ilerlemeyi kolaylaştırmak için Madagaskar halkının emrinde olmaya devam etmektedir” dedi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

