Fransa'da komşular antenden şüphelendi altından Çin casusları çıktı

Fransa'da, Çin adına casusluk faaliyeti yürüttükleri iddiasıyla dört kişi hakkında gözaltı ve soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınanların ikisinin Çin vatandaşı olduğu bildirildi.

STARLINK KULLANDILAR

Paris Savcılığı'nın açıklamasına göre, iki Çin vatandaşı dahil dört şüpheli, 31 Ocak tarihinde Gironde vilayetinde gözaltına alındı. Şüphelilerin, konut kiralama uygulaması üzerinden kiraladıkları bir dairede, Starlink uydu internet hizmetini kullanarak özellikle askeri nitelikli veriler elde etmeye çalıştıkları öne sürüldü.

ÇEVRE SAKİNLERİ PARABOLİK ANTENİ İHBAR ETTİ

Olay, çevre sakinlerinin ilgili konutta parabolik antenler fark etmesi ve durumu yetkililere bildirmesi üzerine ortaya çıktı. Fransız güvenlik birimleri, adrese düzenledikleri aramada parabolik antenlere bağlı bilgisayar sistemlerine el koydu.

UYDU VERİLERİNİ TOPLAMAK İÇİN DÜZENEK İDDİASI

Yapılan aramalarda, uydu verilerini toplamak için kullanıldığı belirtilen parabolik antenler ve bilgisayarlar ele geçirildi. İddiaya göre kurulan bu sistem, askeri birimler arasındaki kritik iletişimler de dahil olmak üzere çeşitli bilgilerin toplanmasını sağlıyordu.

SORUŞTURMA FRANSA İÇ İSTİHBARATINA DEVREDİLDİ

Olayla ilgili olarak "yabancı bir güce, yabancı bir örgüte veya yabancıların kontrolündeki bir örgüte bilgi aktarmak" suçundan soruşturma başlatıldı. Fransa'da bu suçun karşılığı 15 yıla kadar hapis cezası olabiliyor. Soruşturma, Fransa İç İstihbarat Birimi'ne (DGSI) devredildi. Çin vatandaşı iki şüphelinin Fransa'ya vize başvurusunda mühendis olarak çalıştıklarını beyan ettikleri öğrenildi.