Macron duyurdu: Fransa Rus gemisine baskın düzenledi

Yayınlanma:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız Donanması'nın bir Rus tankerine baskın düzenlediğini açıkladı.

Fransız Ordusu, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamına alınan bir petrol tankerine baskın düzenledi.

Operasyona ilişkin açıklama yapan Macron, söz konusu tankerin Rusya'ya ait olduğunu ve 'sahte bayrak' taşıdığını öne sürdü.

ABD'nin gemi baskınları sürüyor: Bir tanker daha ele geçirildiABD'nin gemi baskınları sürüyor: Bir tanker daha ele geçirildi

OPERASYONU MACRON DUYURDU

"Bu sabah Fransız Donanması; uluslararası yaptırımlara tabi olan ve sahte bayrak taşıdığından şüphelenilen, Rusya çıkışlı bir petrol tankerine operasyon düzenledi" diyen Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Akdeniz açıklarında gerçekleştirilen operasyonun BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne yönelik herhangi bir ihlal içermediğini belirtti:

  • "Operasyon, müttefiklerimizin desteğiyle Akdeniz'de, açık denizlerde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu müdahale, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne tam uyum içerisinde yürütülmüştür."

g-rgpq7xiaasbr9.jpg

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyuran Macron, paylaşımında şunlara yer verdi:

  • "Uluslararası hukuku koruma ve yaptırımların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlama konusunda kararlıyız. 'Gölge filo' faaliyetleri, Ukrayna'ya karşı yürütülen saldırganlık savaşının finanse edilmesine hizmet etmektedir"

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

