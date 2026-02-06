Epstein'in "ölümsüzlük" arayışı: Genetik takıntısı ve gizli deneyler ortaya çıktı

Jeffrey Epstein’ın 2019’daki ölümüyle sonuçlanan davasına dair kamuoyuna yeni yansıyan dosyalar, pedofili milyarderin bilim kurgu filmlerini aratmayan bir takıntısını daha gün yüzüne çıkardı. Yayınlanan e-postalar ve faturalar, Epstein’ın rejeneratif tıp ve genetik düzenleme yoluyla kendi yaşam süresini uzatmak ve gençleşmek için ciddi paralar harcadığını gösteriyor.

HARVARD BAĞLANTILI DOKTOR VE GENOM PROJESİ

CNN’in haberine göre, 2008 yılındaki mahkumiyetinden kısa süre sonra Epstein, Harvard Tıp Fakültesi ile bağlantılı bilimsel araştırmalara dahil oldu. Süreci yürüten isim ise dönemin Massachusetts General Hospital kıdemli doktorlarından Joseph Thakuria idi. Epstein, gönüllü verileriyle yürütülen "Harvard Personal Genome Project"e dahil edilerek genetik haritasını çıkartmaya başladı.

2 BİN DOLARLIK İLK YATIRIM VE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ UZUN ÖMÜR ÇALIŞMALARI

Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan 2014 tarihli belgelere göre, Jeffrey Epstein’a "kişiselleştirilmiş uzun ömür çalışmaları" adı altında özel teklifler sunulduğu anlaşıldı. Epstein’ın bu çalışmalar kapsamında ödediği ilk 2 bin dolarlık faturanın detayları ise dikkat çekti.

Telefonundan çocuk istismarı videosu çıkan Kızılay şube başkanı hakkında jet karar

Faturanın bin dolarlık kısmı, genomun en kritik bölümünün haritalanması anlamına gelen Ekzom Dizileme işlemi için ayrıldı. Diğer bin dolarlık kısmın ise yaşlanmayı tersine çevirmeyi hedefleyen Hücre İncelemesi başlığı altında, bağ dokularda bulunan hücrelerin araştırılması için kullanıldığı belirlendi. Kayıtlara göre Epstein, bu incelemelerin yapılabilmesi için kendi tükürük örneğini laboratuvarlara bizzat ulaştırdı.

CRISPR VE KÖK HÜCRE TEKNOLOJİSİYLE GEN DÜZENLEME TEKLİFİ

Doktor Thakuria’nın sunduğu ileri düzey teklifler, Jeffrey Epstein’ın sadece genetik analizlerle yetinmeyip bizzat kendi genetik yapısını değiştirmeyi planladığını ortaya koyuyor. Sunulan teklif paketinde, o dönem için oldukça yeni olan CRISPR teknolojisi kullanılarak Epstein’ın kök hücrelerinin laboratuvar ortamında "uzun ömür mutasyonlarına" göre yeniden düzenlenmesi gibi çarpıcı bir seçenek yer alıyordu.

Epstein intihar etmedi mi? Dünyayı sarsacak görüntüler ortaya çıktı!

Söz konusu projelerin maliyet tablosu da belgelerde detaylandırıldı. Yeni kök hücreler oluşturulması için 10 bin dolar, tüm genomun haritalanması için ise yaklaşık 11 bin 400 dolarlık bir maliyet öngörülürken, önerilen tüm çalışmaların toplam bütçesi 193 bin 400 dolar olarak hesaplandı. Ancak Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı belgelerde, Epstein’ın bu yüksek maliyetli ileri aşamalar için bir ödeme yaptığına dair kesin bir kayda rastlanmadı.

KENDİ GENLERİNDEN YENİ BİR NESİL HAYALİ

Epstein’ın bu girişimleri, geçmişte gündeme gelen "öjenik" (üstün insan ırkı yaratma) takıntısıyla da örtüşüyor. Daha önce de kendi DNA'sı üzerinden yeni bir nesil oluşturma fikrini bilim insanlarıyla tartıştığı bilinen Epstein’ın, World Transhumanist Association gibi kurumlara bağışlar yaparak insan ömrünün teknolojik ve biyolojik sınırlarını zorlamaya odaklandığı görülüyor.