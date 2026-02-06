Epstein intihar etmedi mi? Dünyayı sarsacak görüntüler ortaya çıktı!

Pedofil fuhuş ağı yöneticisi Jeffrey Epstein'in öldüğü iddia edilen geceye ait yeni güvenlik görüntülerinde, hücresinin bulunduğu kata doğru ilerleyen "turuncu elbiseli bir kişi" tespit edildiği ve bu durumun resmi raporlarla çeliştiği bildirildi.

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in şüpheli ölümüne dair yeni analizler yayımlandı. Adalet Bakanlığı'nın paylaştığı son belgelere dayandırılan ABD basınındaki haberde, Epstein'in intihar ettiği iddia edilen geceyle ilgili daha önce açıklanmayan detaylar ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER RESMİ RAPORLARLA ÇELİŞKİLİ

CBS'deki habere göre, 9 Ağustos 2019 gecesi saat 22.39 civarında, Epstein'in tutuklu bulunduğu Metropolitan Cezaevi'ndeki hücresinin yer aldığı izole kata doğru merdivenlerden yukarı çıkan "turuncu renkli bir cisim" gözlemlendi. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri, videoyu inceledikleri raporda, "L Katı merdivenlerinden yukarı doğru turuncu bir şeyin çıktığı görülüyor. Muhtemelen o kata çıkarılan bir mahkum olabilir" ifadesini kullandı. Bu tespitin, daha önceki resmi raporlarda bildirilmeyen bir duruma işaret ettiği ve Adalet Bakanlığı müfettişlerinin raporuyla çeliştiği vurgulandı.

BAKANLIK’TAN TUTARSIZ AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanlığı belgelerinde ise aynı saatteki kayıt için farklı bir yorum yapılmıştı. Söz konusu şahsın, turuncu "çarşaf veya yatak takımı" taşıyan "kimliği belirsiz" bir cezaevi memuru olabileceği öne sürülmüştü. Haberde, bu yeni kayıtların, o gece katın yakınındaki faaliyetler hakkında daha fazla soru işareti uyandırdığı belirtildi.

SORUŞTURMADA DETAYLAR BİRBİRİNİ TUTMUYOR

İncelemelere göre, olay gecesi nöbetçi olan cezaevi görevlilerine, turuncu elbiseli bu kişiyle ilgili hiçbir soru sorulmadı. Ayrıca, aynı gece o katta nöbetçi olan Tova Noel isimli görevlinin, binadaki mahkum sayısını yanlış kaydettiği ortaya çıktı. Noel, ifadesinde mahkum sayısının 73'ten 72'ye düşmesiyle ilgili olarak "muhtemelen yanıldığını" söyledi.

EPSTEIN ÖLDÜ MÜ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Eski FBI Başkan Yardımcısı Dan Bongino, daha önce yaptığı bir açıklamada, o gece aynı katta bir güvenlik görevlisinden başka kimsenin bulunmadığını iddia etmişti. O gece kayıt yaptığı bilinen tek kameranın, merdiveni kısmen gizleyecek şekilde konumlandırıldığı, diğer kameranın ise kayıt yapmadığı öne sürülmüştü. Epstein'in küçük kardeşi Mark Epstein ise uzun süredir ağabeyinin bir cinayete kurban gittiğine inanıyor. Paylaşılan yeni görüntüler, Epstein'in ölümüyle ilgili şüpheleri azaltmak yerine daha da artırdı.

