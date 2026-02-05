Epstein dosyasında kan donduran yeni detay: Pedofil milyarder öldürülen kadınların çiftliğe gömülmesini istemiş

Son yayımlanan Epstein dosyalarında kan donduran bir detay daha ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan e-postaya göre; pedofil milyarder Jeffrey Epstein, "fetiş içerikli seks" sırasında boğularak öldürülen "yabancı uyruklu iki genç kızın" New Mexico'daki çiftiliğine gömülmesi talimatını verdi.

EPSTEIN ÖLEN KIZLARIN GÖMÜLMESİNİ EMRETMİŞ!

İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre; tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybeden Epstein adına çalıştığı iddia edilen bir kişi tarafından Eddy Aragon'a gönderilen 21 Kasım 2019 tarihli e-postada; kızların, Epstein ve "Madam G"nin (Ghislaine Maxwell olduğuna inanılıyor) talimatıyla, çocuk istismarı failinin New Mexico'daki geniş mülkü olan ve uzun süredir cinsel istismar ile insan ticareti için özel oyun alanı olarak kullanıldığı bildirilen Zorro Çiftliği'ne gömüldüğü ileri sürüldü.

25 Kasım 2019 tarihli e-posta

E-postada şu ifadeler yer aldı:

"Edward. Bu hassas bir konu, bu yüzden takdirine bağlı olarak bu ilk ve son e-posta olacak." "İster dikkate al ister çöpe at ama bu, Zorro'nun eski bir çalışanı olarak orada bulunmuş ve her şeyi görmüş birinden geliyor." "Aşağıdaki materyaller, Epstein'a karşı gelecekte açılabilecek davalarda sigortam olması için Jeffrey Epstein'ın evinden alındı. ÜZGÜNÜM, SORU KABUL ETMİYORUM."

E-postayı gönderen kişi şunları ekledi:

"Jeffrey Epstein hakkında asıl kahredici olan şeyler henüz yazılmadı. Zorro Çiftliği'nin dışındaki tepelerde bir yerlerde, Jeffrey ve Madam G'nin emriyle iki yabancı kızın gömüldüğünü biliyor muydunuz? İkisi de sert ve fetiş içerikli seks sırasında boğularak öldü."

Gönderici ayrıca; Epstein'ın reşit olmayanlarla cinsel ilişkiye girdiği, grup seks yaptığı ve küçük yaştaki kızlarla birlikte olduğu iddia edilen videoların bağlantılarını da e-postaya ekledi.

Ardından, söz konusu video ve bilgiler karşılığında bir Bitcoin ödeme talep ettiler.

ÖLÜMÜNDEN 3 AY SONRA FBI'YA İLETİLDİ

Bu e-posta, Epstein'ın New York City'deki Metropolitan Islah Merkezi'nde tutukluyken ölmesinden sadece üç ay sonra FBI'a iletildi.

PEDOFİL MİLYARDERİN 'ZORRO ÇİFTLİĞİ'

Epstein, Zorro Çiftliği'ni izole bir kaçış noktası ve VIP misafirleri için; özel Karayip adası Little St. James'e kıyasla çok daha gizli bir şekilde giriş çıkış yapabilecekleri bir oyun alanı olarak kullandı.

Hukuk davalarındaki iddialara göre bu yerleşke, kendisini suçlayan Virginia Giuffre'nin sunduğu fotoğraf ve yazılı beyanlarla kanıtlandığı üzere, Giuffre'nin 2000-2002 yılları arasında henüz bir genç kızken insan ticaretine maruz kaldığı dönemde ziyaret ettiği eski Prens Andrew'u da ağırlamıştı.