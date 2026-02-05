Epstein ve Türkiye bağlantısı Meclis gündeminde! Ali Yerlikaya'ya dokuz soru

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan, Jeffrey Epstein dosyalarında Türkiye’yi ilgilendiren iddiaları TBMM’ye taşıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde çocuk istismarı, insan kaçakçılığı ve kara para aklama gibi suçlarla ilgili detaylı açıklama talep etti.

Tan, önergesinin gerekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"Jeffrey Epstein dosyaları, Amerika Birleşik Devletleri makamlarınca açıklandığı günden itibaren uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır. Epstein hakkında münferit bir cinsel suç vakasından ibaret zannedilen dosya, yeni ifşaatla birlikte; çocuk istismarı, insan ticareti, kara para trafiği, şantaj mekanizmaları ve siyasi nüfuz ilişkileri de dahil birçok suçla anılan, uluslararası bağlantıları olan çok katmanlı bir organize bir suç ağını ortaya koymaktadır. Söz konusu dosya, bu yönüyle devletlerin güvenlik kapasitesi, istihbarat yapılanmaları ve kamu düzeni bakımından ele alınması gereken ciddi bir uluslararası güvenlik meselesi niteliği taşımaktadır."

RİXOS OTEL İDDİASI

Tan, Epstein belgelerinde reşit olmayan kız çocuklarının “masaj eğitimi” gerekçesiyle Antalya’da bulunan Rixos Otel’e getirildiği yönündeki iddiaları hatırlattı. Aynı tarihlerde otelde staj yaptığı belirtilen bir çocuğun şüpheli ölümüyle bu iddialar arasında kamuoyunda ilişki kurulduğunu belirtti:

"Epstein dosyası kapsamında kamuoyuna yansıyan belgelerde, Türkiye’ye dair son derece ciddi iddiaların da yer aldığı görülmektedir. Bu iddialar arasında Epstein’in etrafında kurulan suç örgütlenmesinin birçok ülke gibi Türkiye’den de çocuk kaçırarak yasa dışı biçimde yurtdışına çıkardığı bulunmakta olup, konu ülkemizde geçmiş yıllarda yaşanan birçok kayıp çocuk vakasıyla ilişkilendirilmeye başlanmıştır. Örneğin, belgelerde reşit olmayan kız çocuklarının “masaj eğitimi” gibi gerekçelerle Antalya’da bulunan Rixos Otel’e getirildiği aktarılmaktadır. Ulusal basınımızda da yazışmaların işaret ettiği tarihte yer alan haberlerde, söz konusu otelde staj yaptığı açıklanan bir çocuğun hayatını şüpheli biçimde kaybetmesi ve olay sonrasında maktulün cep telefonuna ulaşılamaması konusu işlenmiştir. İki olgunun yer ve zaman açısından eşleşmesi, kamuoyunda ciddi soru işaretleri doğurmuştur."

EPSTEİN'İN ORTAĞI İLE İHA'NIN CEOSU YAZIŞTI

CHP’li Tan, kamuoyunda rahatsızlık yaratan bir diğer noktanın ise şu olduğunu söyledi:

“Belgelerde dikkat çeken bir başka husus, reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar ve insan ticareti suçlarından 20 yıl hapis cezasına mahkûm edilen ve Jeffrey Epstein’in suç ortağı olduğu yargı kararıyla sabit bulunan Ghislaine Maxwell ile İhlas Holding CEO’su Ahmet Mücahit Ören arasında yapıldığı öne sürülen yazışmalardır. Bunların içeriği, kapsamı ve hangi bağlamda gerçekleştiğinin yetkili makamlarca açıklanmamış olması kamuoyunda bir başka ciddi rahatsızlığa neden olmuştur.

"BU DOSYALAR GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"

Tan, dosyanın yalnızca açıklanan belgelerle sınırlı olmadığını, ileride başka bilgiler de çıkabileceğini vurguladı. Tan iddiaların en ince ayrıntısına kadar araştırılması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklara yönelik suçlar ve bu suçlarla bağlantılı olabilecek her türlü örgütlü yapı, insanlık onuruna ve temel insan haklarına karşı işlenmiş en ağır suçlar arasındadır. Bu tür dosyaların görmezden gelinmesi, ertelenmesi ya da muğlak bırakılması, yalnızca kanunlarca değil, insanlık vicdanı açısından da kabul edilemez. Epstein dosyasının, şu ana kadar kamuoyuna açıklanan ve erişime açılan belgelerle sınırlı olduğu, henüz açıklanmamış veya ilerleyen süreçlerde ortaya çıkması muhtemel başka bilgi ve belgelerin bulunabileceği hususu da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, çocuk istismarı suçuyla sınırlı kalmaksızın; kara para aklama, örgütlü suç, insan kaçakçılığı, şantaj ve tehdit, resmi görevliler nezdinde ihmal veya görevi kötüye kullanma gibi bu dosya kapsamında işlenmiş olabilecek tüm suçların, en ufak bir şaibe dahi kalmayacak şekilde araştırılması ülke güvenliğimiz açısından da büyük bir zarurettir"

BAKAN YERLİKAYA'YA DOKUZ SORU

Tan, önergesinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması için dokuz soru yöneltti. Tan, kamuoyunun tüm bu sorulara açıklıkla yanıt verilmesini beklediğini belirtti. Tan'ın soruları da şöyle: