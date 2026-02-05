Epstein'in mide bulandıran sırları bitmiyor! Şimdi de "Klonlama ve İnfaz" belgeleri fışkırdı!

ABD’de küçük kız çocuklarına yönelik kurduğu fuhuş ağı nedeniyle tutuklandıktan sonra hapishanedeki hücresinde intihar eden pedofil milyarder Jeffrey Epstein’e ilişkin belgeler, kan donduran iddialarla gündemi sarsmaya devam ediyor.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan skandal Epstein belgelerinde, “Gizli: Jeffrey Epstein” başlığıyla gönderilen bir e-postada, boğularak öldürülen iki yabancı kadının Epstein’in emriyle bir çiftliğin yakınına gömüldüğü iddiası yer aldı. Söz konusu iddia, o çiftlikte çalışan bir kişiye dayandırılırken, kadınların “cinsel ilişki sırasında boğularak öldürüldüğü” öne sürüldü.

E-postada, öldürülen kadınların Epstein ile eski kız arkadaşı ve hüküm giymiş suç ortağı Ghislaine Maxwell’in emriyle, Epstein’e ait çiftliğin yakınına gömüldüğü ifade ediliyor.

EPSTEIN BELGELERİNDE GENETİK DENEY YAZIŞMALARI

Belgelerde, Bryan Bishop tarafından Epstein’e gönderilen bir e-posta da ortaya çıktı. Söz konusu iletide üç haber linki yer aldı. Bishop’un ekibinin, biyolojik babaya enjeksiyon gerektirmeyen ve klonlamaya daha çok benzeyen bir embriyo düzenleme tekniği üzerinde çalıştıkları belirtilirken, e-postada şu ifadeler kullanıldı:

“Eminim haberleri görmüşsündür. Teknik sorunun kısa özeti: Kullandıkları teknik nedeniyle mozaizm oranı çok yüksek, yani vücuttaki hücrelerin yalnızca düşük bir yüzdesi herhangi bir modifikasyon içeriyor.”

FARE TESTİS DENEYLERİ VE YATIRIM MESAJLARI

Yine Bryan Bishop’un yurt dışındaki laboratuvarında yürütülen “fare testis transfeksiyonu” deneylerine ilişkin sonuçları Epstein’e bildirdiği, yüzde 5’lik transfeksiyon verimliliği gözlemlendiğini aktardığı görülüyor.

Bishop, mesajını “Yakında tekrar konuşuruz” ifadeleriyle sonlandırırken, Epstein’in yanıtı dikkat çekiyor:

“Yatırım yapmakla bir sorunum yok. Sorun, liderlik ettiğimin görülmesi durumunda ortaya çıkıyor.”

‘ÖLDÜRME İZNİ’ İÇEREN E-POSTA

Belgelerde, göndereni belli olmayan ve 30 Haziran 2024 tarihini taşıyan bir e-postada Epstein’e şu ifadelerin yöneltildiği görülüyor:

“Onu öldürmen için sana izin veriyorum. Görünüşe göre … ile birlikte. Sana da bana da yalan söyledi.”

Epstein’in bu mesaja “Eyvah” yanıtını vermesi üzerine, e-postada şu karşılık yer alıyor:

“Kimse sana yalan söyleyip de benden kurtulamaz. Hiç kimse. ‘Hayret!’ doğru.”

Sosyal medyada dolaşan paylaşımlarda, bu e-postayı gönderen kişinin Susan Hamblin olduğu öne sürülüyor.

‘TANRI KURGUDUR’ MESAJI GÜNDEMDE

Epstein belgelerinde, Hindistan asıllı yazar Deepak Chopra’nın adının 3 binden fazla kez geçtiği görülüyor. 8 Mart 2017 tarihinde Chopra tarafından Epstein’e gönderilen bir mesajda şu ifadeler yer alıyor:

“Tanrı bir kurgudur. Tatlı kızlar gerçektir.”

Bu mesajın ortaya çıkmasının ardından Chopra’dan henüz bir açıklama gelmedi.

EPSTEIN–THIEL YAZIŞMALARINDA ORTADOĞU İDDİASI

Belgelerde, Epstein ile PayPal ve Palantir’in kurucu ortağı Peter Thiel arasında Haziran 2014’te gerçekleşen bir konuşmaya da yer veriliyor. Yazışmalarda, Irak, İran, Libya, Suriye, Filistin, Lübnan ve Mısır’daki “karışıklığın” dönemin ABD Başkanı Barack Obama’nın “istediği şey” olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

Epstein’in bu değerlendirme sonrası, “O halde bu stratejinin muazzam şekilde yerine getirildiğini itiraf etmek zorunda kalırız” ifadelerini kullandığı görülüyor.

