Eski başbakana Epstein soruşturması

Norveç'in ekonomik suçlarla mücadele kurumu Okokrim, eski Başbakan Thorbjorn Jagland hakkında ağır yolsuzluk soruşturması başlattığını duyurdu. Soruşturma, milyarder Jeffrey Epstein ile olan ilişkilerini ortaya çıkaran belgelere dayanıyor.

ESKİ BAŞBAKANA RESMEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Okokrim'in internet sitesinden yapılan açıklamada, "Okokrim, ağır yolsuzluk şüphesiyle eski Başbakan, Norveç Nobel Komitesi Başkanı ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland hakkında soruşturma başlattı" ifadeleri kullanıldı. Jagland'ın uluslararası dokunulmazlığa sahip olması nedeniyle, Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan bu dokunulmazlığın kaldırılması talep edildi.

Epstein ve Türkiye bağlantısı Meclis gündeminde! Ali Yerlikaya'ya dokuz soru

OBAMA’YA NOBEL ÖDÜLÜ VERMİŞTİ

Soruşturma, Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında kamuoyuna açıklanan belgelere dayanıyor. 2009'da eski ABD Başkanı Barack Obama'ya Nobel Ödülü'nü takdim eden Jagland'ın, Epstein ile yakın ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Adı 2 binden fazla belgede geçen Jagland, Epstein'a gönderdiği bir e-postada, "Tiran'da (Arnavutluk) olağanüstü güzel kızlarla birlikteydim" ifadelerini kullanmıştı.

Epstein dosyasında kan donduran yeni detay: Pedofil milyarder öldürülen kadınların çiftliğe gömülmesini istemiş

AVRUPA KONSEYİNDE DE GÖREV ALMIŞTI

Okokrim, Jagland hakkında makul soruşturma gerekçeleri bulunduğunu belirtti. Soruşturmada, Jagland'ın görevi nedeniyle hediye, seyahat veya kredi alıp almadığı da araştırılacak. Jagland, 1996-1997'de Norveç Başbakanlığı ve 2009-2019'da Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği görevlerini yürütmüştü.