Eski başbakana Epstein soruşturması

Eski başbakana Epstein soruşturması
Yayınlanma:
Norveç'in eski Başbakanı ve Nobel Komitesi Başkanı Thorbjorn Jagland, Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle ağır yolsuzluk şüphesiyle soruşturmaya uğradı.

Norveç'in ekonomik suçlarla mücadele kurumu Okokrim, eski Başbakan Thorbjorn Jagland hakkında ağır yolsuzluk soruşturması başlattığını duyurdu. Soruşturma, milyarder Jeffrey Epstein ile olan ilişkilerini ortaya çıkaran belgelere dayanıyor.

ESKİ BAŞBAKANA RESMEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Okokrim'in internet sitesinden yapılan açıklamada, "Okokrim, ağır yolsuzluk şüphesiyle eski Başbakan, Norveç Nobel Komitesi Başkanı ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland hakkında soruşturma başlattı" ifadeleri kullanıldı. Jagland'ın uluslararası dokunulmazlığa sahip olması nedeniyle, Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan bu dokunulmazlığın kaldırılması talep edildi.

Epstein ve Türkiye bağlantısı Meclis gündeminde! Ali Yerlikaya'ya dokuz soruEpstein ve Türkiye bağlantısı Meclis gündeminde! Ali Yerlikaya'ya dokuz soru

OBAMA’YA NOBEL ÖDÜLÜ VERMİŞTİ

Soruşturma, Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında kamuoyuna açıklanan belgelere dayanıyor. 2009'da eski ABD Başkanı Barack Obama'ya Nobel Ödülü'nü takdim eden Jagland'ın, Epstein ile yakın ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Adı 2 binden fazla belgede geçen Jagland, Epstein'a gönderdiği bir e-postada, "Tiran'da (Arnavutluk) olağanüstü güzel kızlarla birlikteydim" ifadelerini kullanmıştı.

Epstein dosyasında kan donduran yeni detay: Pedofil milyarder öldürülen kadınların çiftliğe gömülmesini istemişEpstein dosyasında kan donduran yeni detay: Pedofil milyarder öldürülen kadınların çiftliğe gömülmesini istemiş

AVRUPA KONSEYİNDE DE GÖREV ALMIŞTI

Okokrim, Jagland hakkında makul soruşturma gerekçeleri bulunduğunu belirtti. Soruşturmada, Jagland'ın görevi nedeniyle hediye, seyahat veya kredi alıp almadığı da araştırılacak. Jagland, 1996-1997'de Norveç Başbakanlığı ve 2009-2019'da Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği görevlerini yürütmüştü.

Kaynak:AA

Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı: Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti: Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu: Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu
Diploma iptal kararına referans gösterilen profesör: 35 yıl sonra iptal edilemez
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
"Yılın altın vuruşu olacak!"
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!
Yeni metali belli oldu!
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu
Zehra Güneş'ten sürpriz karar: İmzayı attı bile
Zehra Güneş'ten sürpriz karar
Yunan adaları bizden soruldu: Tam rakamı belli oldu
Tam rakamı belli oldu
Yunan adaları bizden soruldu
Kar geliyor! Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Dünya
ABD duyurdu: Rusya ve Ukrayna anlaşmaya vardı
ABD duyurdu: Rusya ve Ukrayna anlaşmaya vardı
Epstein dosyasında kan donduran yeni detay: Pedofil milyarder öldürülen kadınların çiftliğe gömülmesini istemiş
Epstein dosyasında kan donduran yeni detay: Pedofil milyarder öldürülen kadınların çiftliğe gömülmesini istemiş