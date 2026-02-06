Telefonundan çocuk istismarı videosu çıkan Kızılay şube başkanı hakkında jet karar

Türk Kızılay Hendek Şube Başkanlığı görevine atanan Recep Yarıcı'nın telefonunda küçük yaştaki çocuklara ait müstehen görüntüler bulundu. Yapılan detaylı araştırmada, bu görüntülerden bir kısmının Yarıcı ile ilişkisi olduğu belirtilen Z.K.’nın 9 yaşındaki kızına ait olduğu belirlendi.

Olayın ardından 25 gündür Kızılay Şube Başkanlığı görevini yürüten Recep Yarıcı ile anne Z.K. gözaltına alındı.

KIZILAY ŞUBE BAŞKANI HAKKINDA JET KARAR

Yarıcı ile sevgilisi Z.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, "çocukların cinsel istismarı" ve "müstehcen yayınların bulundurulması ve paylaşılması" suçlamalarıyla nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, delilleri göz önüne alarak Yarıcı ile sevgilisi Z.K.'nın tutuklanmasına karar verdi.

Gelişmeler üzerine Türk Kızılay Genel Merkezi yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Yarıcı’nın 6 Ocak 2026 tarihinde Hendek Şube Başkanlığı görevine başladığı, suçun öğrenilmesinin ardından ise 31 Ocak 2026’da yönetim kurulu kararıyla görevine derhal son verildiği belirtildi. Yarıcı’nın bu görevde yalnızca 25 gün kaldığı ifade edildi.

Recep Yarıcı’nın 2024 yılında da AKP Hendek İlçe Başkanlığı'na aday olduğu öğrenildi.

Kızılay açıklamasında, söz konusu olayın kabul edilemez olduğu vurgulanarak, kurumla tüm ilişkisi kesilen şüphelinin en ağır cezayı alması için hukuki sürece müdahil olunduğu, sıfır tolerans gösterilen bu konunun tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla adli mercilerle iş birliği içinde çalışıldığı ve sürecin sonuna kadar takip edileceği kamuoyuna duyuruldu.

Kızılay'dan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hendek Şube Başkanlığı görevine, bir önceki başkanın istifa etmesinin ardından 6 Ocak 2026 tarihinde gelen Recep Yarıcı'nın yüz kızartıcı bir suçtan dolayı tutuklandığını büyük bir infialle öğrendik. Asla kabul edilemez nitelikteki bu yüz kızartıcı olayın bilgisini alır almaz, Genel Merkez Yönetim Kurulumuz, Recep Yarıcı'nın görevine 31.01.2026 tarihinde derhal son vermiştir. Adı geçen kişi, Türk Kızılay Hendek Şube Başkanlığı görevinde sadece 25 gün kalmıştır.

Kurumumuzla tüm ilişiği kesilen şahsın en ağır cezayı alması için olaya müdahil olduğumuzu, sıfır tolerans gösterdiğimiz konunun tüm yönleriyle aydınlatılması için adli mercilerce iş birliği içinde çalıştığımızı ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."