Epstein'in Arap prense attığı kan donduran mesaj! "İşkence videonu çok sevdim"

ABD’li siyasetçi Thomas Massie, Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin yaptığı paylaşımlarla, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Sultan Ahmed Bin Sulayem’in Epstein’e işkence videosu gönderdiğini ve Epstein’in buna "Dünkü işkence videosunu çok beğendim" şeklinde yanıt verdiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Üyesi Thomas Massie, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarda, Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin yeni ve çarpıcı iddialar ortaya attı. Massie, Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) bazı FBI belgelerindeki sansürleri kaldırmasının ardından, Epstein’e işkence videosu gönderen kişinin Birleşik Arap Emirlikleri’nden Sultan Ahmed Bin Sulayem olduğunun ortaya çıktığını belirtti.

"DÜNKÜ İŞKENCE VİDEOSUNU ÇOK BEĞENDİM"

Massie’nin paylaştığı belgelere göre, Sultan Ahmed Bin Sulayem’in Epstein’e bir işkence videosu gönderdiği, Epstein’in ise bu mesaja, “Dünkü işkence videosunu çok beğendim” şeklinde yanıt verdiği iddia edildi.

Thomas Massie, Adalet Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalara ve açılan belgelere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bugün X’te yaptığım paylaşımlara yanıt olarak Adalet Bakanlığı:

FBI’a ait ve iki kişiyi ‘suç ortağı’ olarak tanımlayan bir belgeyi sansürsüz şekilde yayımladı.

Birden fazla erkeğin suçla ilişkilendirilebileceği bir başka dosyadaki sansürleri kaldırdı.

Sultan Ahmed Bin Sulayem’in işkence videosunu gönderen kişi olduğunu örtülü biçimde kabul etti.”

Sansür gerekçelerine de tepki gösteren Massie, Adalet Bakanlığı’nın erkek isimlerini gizlemeyi mağdur bilgileriyle gerekçelendirdiğini belirterek, “Adalet Bakanlığı, belgelerde mağdur isimleri olduğu gerekçesiyle erkeklerin isimlerini sansürlemenin haklı olduğunu savundu. Ancak bu gece, mağdur isimleri gizlenirken diğer isimlerin yayımlanabileceğini öğrendiler. Bu, yasalarımızın gereğidir.” dedi.

Massie, işkence videosunun göndericisine dair bugüne kadar kamuoyunda hiçbir bilginin olmadığını savunarak, şu açıklamayı yaptı:

“Bu geceye kadar kimsenin, işkence videosunu Epstein’e kimin gönderdiğini bilmediğini söyleyebilirim. Adalet Bakanlığı’na gittim, e-postanın sansürünü kaldırdım ve tersine arama yaparak bunun bir sultana ait olduğunu tespit ettim. Yasalarımız, mağdurların bilgilerinin gizlenmesini zorunlu kılar; Epstein’e işkence pornografisi gönderen erkeklerin bilgilerinin değil.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

