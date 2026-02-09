Epstein'in Kabe örtüsünü yere serdiği görüntü ortaya çıktı

Epstein dosyalarında yer alan yeni belgeler, Suudi Arabistan’dan Jeffrey Epstein’e gönderildiği belirtilen tartışmalı bir sevkiyatı ortaya çıkardı. Yazışmalarda, Kâbe örtüsüne ait parçaların Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı kişiler aracılığıyla Epstein’e ulaştırıldığı öne sürüldü.

ABD Adalet Bakanlığı'nın paylaştığı belgelerde, BAE’li iş insanı Aziza Al-Ahmadi’nin Epstein'a hediye olarak gönderdiği öğrenilen Kabe örtüsüyle görüntüleri yer aldı.

EPSTEIN'İN KABE ÖRTÜSÜNÜ YERE SERDİĞİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Şubat ve Mart 2017 tarihli e-posta kayıtları, BAE’li iş insanı Aziza Al-Ahmadi’nin Abdullah Al-Maari adlı bir kişiyle hediye sevkiyatını organize ettiğini gösterdi. Middle East Eye’dan Elis Gjevori’nin haberinde ise o hediyenin İslam’ın en kutsal mekânı olan Kâbe’yi örten siyah ve altın işlemeli Kisve-i Şerif ile bağlantılı üç parçadan oluştuğu bilgisi yer aldı.

BAE'li iş insanı Al-Ahmadi, Epstein'e gönderdiği bir e-postada örtünün manevi değerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu siyah parçaya Sünni, Şii ve diğer mezheplerden en az 10 milyon Müslüman dokundu. İnsanlar Kabe'nin etrafında yedi kez dönerler ve her biri ona dokunabilmek için büyük çaba sarf eder. Dualarını, dileklerini, gözyaşlarını ve umutlarını bu parçaya bıraktılar; sonrasında tüm dualarının kabul olmasını umarak."

Al-Ahmadi'nin Epstein ile nasıl tanıştığına veya bu kutsal emanetlerin neden Epstein'e gönderildiğine dair bir açıklama yer almazken Epstein ve yanındaki bir şahsın Kabe örtüsünü yere sererek incelediği anların görüntüsü ortaya çıktı.

İşte o görüntü: