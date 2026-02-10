Epstein’in suç ortağı Maxwell susma hakkını kullandı! Trump’a “af çağrısı” komiteyi karıştırdı

Bütün dünya Epstein dosyasına yeni giren yeni yazışmalar ve belgelerle çalkalanırken ortaya korkunç bir istismar ve fuhuş ağı çıktı. Pedofili milyarder Jeffrey Epstein’in suç ortağı olan ve cinsel istismar amaçlı insan kaçakçılığı suçundan hapiste bulunan 64 yaşındaki Ghislaine Maxwell, susma hakkını kullanarak kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermeyi reddetti.

Epstein dosyasından Netanyahu’nun sansürlü fotoğrafı çıktı! Tüm e-postaları silmeye çalışmış

EPSTEİN’İN SUÇ ORTAĞI SUSMA HAKKINI KULLANDI!

Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesi, tutuklu bulunan ve Epstein’in işlediği suçlara ilişkin en fazla bilgiye sahip olduğuna inanılan Maxwell ile konuşmak istedi.

Gishlaine Maxwell ise,video bağlantıyla toplantıya katılıp Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesi önünde, "suçlu duruma düşmemek için" ABD Anayasası'nın 5. Maddesi kapsamındaki susma hakkını gerekçe gösterdi ve kendisine yöneltilen soruları yanıtlamadı.

KONGRE ÜYELERİ HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI!

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi Başkanı James Comer, kısa süren oturumun ardından açıklamada bulunarak Maxwell’in beklendiği üzere Anayasa’nın beşinci maddesi çerçevesinde sessiz kalma hakkını kullandığını söyledi.

Cumhuriyetçi Partili Comer, "Açıkçası bu son derece hayal kırıklığı oldu. Ona Epstein’le birlikte işlediği suçlar hakkında sormak istediğimiz birçok soru vardı. Ayrıca muhtemel suç ortaklarıyla ilgili sorularımız da vardı. Amerikan halkı adına gerçeklere ulaşmayı ve mağdurlar için adaleti tesis etmeyi istiyoruz. Bu soruşturmanın amacı da tam olarak bu" ifadelerine yer verdi.

ABD'nin yasama organları, nüfuzlu bir finansçı olan Epstein'in yıllarca reşit olmayan kız çocuklarını nasıl istismar edebildiğine ilişkin daha ayrıntılı bilgilere ulaşmaya çalışırken Epstein ile uzun yıllar boyunca birlikte olan Maxwell’in aktaracağı bilgilerin soruşturmaya büyük katkı sağlayacağını öngörüyordu.

TRUMP'TAN AF İSTEDİ

Maxwell'in avukatı, Maxwell'in ABD Başkanı Donald Trump'ın af çıkarması halinde komite ile işbirliği yapmaya ve aynı zamanda Trump'ın hiçbir yanlış eyleminin olmadığı şeklinde ifade vermeye hazır olacağını açıkladı.

Denetim Komitesi Başkanı Comer ise, Maxwell’in hiçbir şekilde dokunulmazlık veya affı hak etmediğini belirtti. ABD Adalet Bakanlığı’nın Epstein dosyalarının karartılmayan versiyonlarını Kongre üyelerinin erişimine açmasının da çok olumlu bir gelişme olduğunu söyleyen Comer, Epstein kurbanları için adalet arayışlarının süreceğini vurguladı.

HAKSIZ YERE MAHKUM EDİLDİĞİNİ İDDİA EDİYOR!

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesi üyeleri Maxwell'e, Epstein'in Virgin Adaları'nda yer alan adasında, New Mexico'daki çiftliğinde ya da New York'taki evinde reşit olmayan kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen dört suç ortağı ve 25 erkek hakkında bilgiye sahip olup olmadığını sormak istiyordu.

Aynı zamanda, Epstein'in ABD Başkanı Donald Trump'a reşit olmayan kız çocuklarına erişim imkanı verip vermediği, Rusya ya da İsrail gibi yabancı bir hükümete veya istihbarat servisine bilgi verip vermediği, müşterilerinin listesini tutup tutmadığı yönünde soruların hazırlandığı iddia edildi.

Maxwell ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek "haksız yere mahkum edildiğini" savunduğu ve mahkumiyetinin iptali için girişimlerde bulunduğu bildirildi. Hakkında 20 yıl hapis cezası verilen Maxwell, Texas'taki bir federal cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Epstein'in SPA sefasında attığı mail ortaya çıktı: Fettah Tamince "Tanımıyorum" demişti

DEMOKRATLARDAN TRUMP’A ÇAĞRI!

Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesi Demokrat üyeleri, Maxwell’in komitede susma hakkını kullanarak sorulara cevap vermeyi kabul etmemesine ilişkin bir açıklamada bulundu.

Maxwell’i, “Epstein’in suç ortağı olan bir canavar” ifadeleriyle değerlendiren Temsilciler Meclisi Virginia Demokrat Üyesi James Walkinshaw, “Bugünkü ifade verme sırasında o canavarın gözlerinin içine baktık. Ancak elde ettiğimiz şey, Başkan Trump'tan af dilemek için uzun süredir devam eden kampanyasının bir başka bölümü oldu.” ifadelerine yer verdi.

Walkinshaw, Trump’ın Maxwell’in affedilmeyeceğini açıkça ifade etmesi gerektiğini belirterek bugüne kadar bunu yapmamasının da soru işaretlerine yol açtığını ifade etti.

"HİÇBİR PİŞMANLIK DUYMUYOR"

Komitenin diğer Demokrat Üyesi Virginia’dan Suhas Subramanyam ise, Maxwell’in soruşturmada susma hakkını kullanarak Trump’ın affıyla hapisten çıkmaya çalıştığını söyledi. Subramanyam, “Maxwell, Başkan Trump'tan af almak için kampanya yürütüyor ve Başkan da bunu dışlamadı, bu yüzden soruşturmamızla işbirliği yapmamaya devam ediyor.” dedi .

Texas eyaletinden Demokrat üye Felicia Crockett de, Maxwell’e yönelik “Hiçbir pişmanlık duymuyor, kurbanları umursamıyor. Açıkçası, genel olarak bu yönetimin de umursamadığı görülüyor. Tek umursadıkları, güçlüleri ve pedofilleri korumak.” sözlerini sarf etti. New Mexico Demokrat Üyesi Melanie Stansbury ise, Epstein’in suç ortağının konuşmayarak Trump’a mesaj gönderdiğini ve af kararını satın almaya çalıştığını ifade etti.

