Avrupalılardan Trump’a rest: AB ve ABD ticaret savaşına giriyor!

Avrupalılardan Trump’a rest: AB ve ABD ticaret savaşına giriyor!
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland nedeniyle sekiz Avrupa ülkesine gümrük vergisi tehdidi, Avrupa Birliği'nden sert tepki ve misilleme hazırlığı ile karşılandı. AB, askıya aldığı 93 milyar avroluk karşı gümrük vergilerini yeniden gündeme getirmeyi değerlendiriyor.

Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland politikası nedeniyle sekiz Avrupa ülkesine yönelik gümrük vergisi tehdidine karşı hazırlık yapıyor. Trump’ın Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya yönelik vergi açıklaması, kıta genelinde liderlerden hızlı ve sert bir karşılık buldu.

AVRUPA LİDERLERİNDEN ORTAK TEPKİ

Söz konusu sekiz ülkenin liderleri, "Gümrük vergisi tehditleri transatlantik ilişkileri zayıflatıyor ve tehlikeli bir düşüş sarmalına yol açıyor" ifadelerini kullandı. Ortak açıklamada, "Egemenliğimizi korumaya kararlıyız" denildi.

MİSİLLEME HAZIRLIĞI

AB'nin üst düzey diplomatları, Trump'ın tehditlerine yanıt olarak 93 milyar avroluk ABD mallarına karşı gümrük vergisi planını yeniden canlandırmayı tartıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "büyük bazuka" olarak bilinen güçlü anti-zorlama aracının devreye sokulması için diğer liderlere çağrıda bulundu.

Grönland krizinde gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest: Çıkarlarımızı savunacağızGrönland krizinde gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest: Çıkarlarımızı savunacağız

"ŞANTAJ" YORUMU

Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel, Trump'ın tehditlerini "şantaj" olarak nitelendirdi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise önerilen yaptırımların bir hata olacağını söyledi.

Trump'tan 8 Avrupa ülkesine 'Grönland' tehdidi: Ekonomik savaş ilan etti!Trump'tan 8 Avrupa ülkesine 'Grönland' tehdidi: Ekonomik savaş ilan etti!

TRUMP'IN TEHDİTLERİ

Donald Trump, Grönland'a asker gönderen ülkeleri "tehlikeli bir oyun" oynamakla suçlayarak, 1 Şubat'tan itibaren %10, 1 Haziran'dan itibaren ise %25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Trump, bu vergilerin Grönland'ın satın alınması için bir anlaşma sağlanana kadar süreceğini belirtti. Avrupa liderleri ise Grönland konusundaki tutumlarından vazgeçmeyeceklerini açıkladı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Dünya
Erdoğan ve Şara telefonda görüştü
Erdoğan ve Şara telefonda görüştü
İran'dan rest: Hamaney'e saldırı savaş ilanı demektir
İran'dan rest: Hamaney'e saldırı savaş ilanı demektir