Avrupalılardan Trump’a rest: AB ve ABD ticaret savaşına giriyor!

Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland politikası nedeniyle sekiz Avrupa ülkesine yönelik gümrük vergisi tehdidine karşı hazırlık yapıyor. Trump’ın Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya yönelik vergi açıklaması, kıta genelinde liderlerden hızlı ve sert bir karşılık buldu.

AVRUPA LİDERLERİNDEN ORTAK TEPKİ

Söz konusu sekiz ülkenin liderleri, "Gümrük vergisi tehditleri transatlantik ilişkileri zayıflatıyor ve tehlikeli bir düşüş sarmalına yol açıyor" ifadelerini kullandı. Ortak açıklamada, "Egemenliğimizi korumaya kararlıyız" denildi.

MİSİLLEME HAZIRLIĞI

AB'nin üst düzey diplomatları, Trump'ın tehditlerine yanıt olarak 93 milyar avroluk ABD mallarına karşı gümrük vergisi planını yeniden canlandırmayı tartıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "büyük bazuka" olarak bilinen güçlü anti-zorlama aracının devreye sokulması için diğer liderlere çağrıda bulundu.

"ŞANTAJ" YORUMU

Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel, Trump'ın tehditlerini "şantaj" olarak nitelendirdi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise önerilen yaptırımların bir hata olacağını söyledi.

TRUMP'IN TEHDİTLERİ

Donald Trump, Grönland'a asker gönderen ülkeleri "tehlikeli bir oyun" oynamakla suçlayarak, 1 Şubat'tan itibaren %10, 1 Haziran'dan itibaren ise %25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Trump, bu vergilerin Grönland'ın satın alınması için bir anlaşma sağlanana kadar süreceğini belirtti. Avrupa liderleri ise Grönland konusundaki tutumlarından vazgeçmeyeceklerini açıkladı.