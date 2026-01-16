Grönland krizinde gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest: Çıkarlarımızı savunacağız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Grönland'daki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, bölgedeki tüm anlaşmazlıkların uluslararası hukuk çerçevesinde ve yerel halkın çıkarları gözetilerek çözülmesi gerektiğini vurguladı.

‘RUS TEHDİDİ EFSANESİ’ TEPKİSİ

Zakharova, mevcut gerilimlerin Batı'nın "kurallara dayalı düzeninin" sürdürülemezliğini gösterdiğini belirtti. Danimarka'nın ABD'ye "koşulsuz boyun eğme" politikasını eleştiren Zakharova, "Rus tehdidi" efsanesinin özellikle çelişkili göründüğünü, çünkü Washington'ın Grönland konusundaki endişelerini tam da bu gerekçeyle dile getirdiğini ifade etti.

Trump'tan Grönland açıklaması: NATO ile görüşüyoruz

NATO'NUN ARKTİK POLİTİKALARI ELEŞTİRİLDİ

Sözcü, Grönland'daki gerilimin, NATO'nun Arktik'e çatışmacı ve neo-kolonyal yaklaşımlar getirme, bölgeyi militarize etme ve jeopolitik çatışma alanına dönüştürme amaçlı eylemlerinin doğrudan sonucu olduğunu savundu. Zakharova, Çin'in "Rus ve Çin faaliyetleri" iddialarının gerilim bahanesi olarak kullanılmasına yönelik tutumuyla dayanışma içinde olduklarını da sözlerine ekledi.

Grönland’a ne olur?

RUSYA ARKTİK'TEKİ POZİSYONUNU SAVUNACAK

"En büyük Arktik gücü" olduğunu belirttiği Rusya'nın bölgeye her zaman stratejik önem atfettiğini kaydeden Zakharova, "Ülkemiz, yüksek enlemlerde barış ve istikrarı korumaya kararlıdır" dedi. Rusya'nın Arktik'teki çıkarlarını hiçe sayma girişimlerinin cevapsız kalmayacağını vurgulayan Zakharova, savunma kapasitelerini ve Kuzey Deniz Yolu altyapısını güçlendirmeye devam edeceklerini açıkladı.