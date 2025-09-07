Almanya'da ırkçılık karşıtı eylem: Naziler dışarı

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Tübingen kentinde, Bağımsız Belediye Başkanı Boris Palmer’in aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Parti (AfD) milletvekili Markus Frohnmaier ile toplantı yapacağının öğrenilmesi üzerine bölgede faaliyet gösteren demokratik kurumlar harekete geçti.

‘NAZİLER DIŞARI’

Sağa karşı birlikte ve dayanışma içinde Reutlingen-Tübingen ittifakı ve Omas gegen Rechts (Sağa Karşı Büyükanneler) grubu tarafından düzenlenen mitingde, "Irkçılara yer yok" çağrısı yapıldı. Tübingen ve çevresinden gelen yaklaşık 2 bin kişi, "Naziler Dışarı” ve “Tübingen Renklidir” sloganlarıyla mitinge katıldı.

BELEDİYE BAŞKANI YUHALANDI

Mitingde konuşan Tübingen İG Metal Sendikası Genel Sekreteri Mai Schäffer, "Biz sadece AfD’ye ve ırkçılığa karşı değiliz, aynı zamanda ırkçı söylemleriyle bilinen ve AfD’ye zemin hazırlayan Boris Palmer’e de karşıyız” dedi. Miting devam ederken Palmer’in de alana gelmesi üzerine bazı katılımcılar Belediye Başkanını yuhalayarak protesto etti.

EYLEMCİLER TOPLANTI BİNASINI BASTI

Palmer ve Frohnmaier’in toplantısı, miting alanına yaklaşık 100 metre uzaklıkta güvenlik önlemleri altında yapıldı. Toplantıya sadece davetliler alınırken, salonun önünde arbede yaşandı. İçeri giren bazı antifaşistler toplantıyı içeride protesto etti. Dışarıda toplanan kalabalık ise “Naziler dışarı” sloganlarıyla tepkisini sürdürdü.

Almanya'da araç kalabalığa daldı: Yaralılar var

Almanya bayrağının değişmesi tartışılıyor