ABD’den İran’a saldırmamak için 4 şart

ABD’den İran’a saldırmamak için 4 şart
Yayınlanma:
İranlı bir üst düzey askeri yetkili, ABD'nin Umman'daki müzakereler öncesinde İran'a dört koşul dayattığını ve bu koşullar kabul edilmezse saldırı tehdidinde bulunduğunu öne sürdü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi İşlerden Sorumlu Komutan Yardımcısı Vekili Aziz Gazenferi, ABD ile yapılan dolaylı görüşmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Gazenferi, Devrim Muhafızlarına bağlı "Sobh-e Sadık" dergisine verdiği demeçte, iki ülke heyetleri arasında Umman'da süren müzakereleri değerlendirdi.

ABD'DEN SÖZDE DÖRT ŞART VE SALDIRI TEHDİDİ

Gazenferi, görüşmelerden önce ABD'nin İran'a dört şart ilettiğini ve bu talepler kabul edilmediği takdirde saldırı düzenleme tehdidinde bulunduğunu iddia etti. İranlı yetkili, ülkesinin bu tehdit ve psikolojik savaş karşısında teslim olmadığını dile getirdi.

Washington'a 'İran' ayarı: Netanyahu o maddeleri masaya koyacakWashington'a 'İran' ayarı: Netanyahu o maddeleri masaya koyacak

'SAVUNMA KABİLİYETLERİMİZ TARTIŞILAMAZ’

ABD'nin balistik füze programı, bölgesel vekil gruplara destek, zenginleştirilmiş uranyum ve nükleer konuyu müzakere masasına getirmek istediğini hatırlatan Gazenferi, İran'ın savunma yeteneklerinin müzakere konusu olamayacağını vurguladı. Gazenferi, "Müzakerelere rağmen askeri tedbirleri almaya devam ettiklerini" söyledi.

İran'da savaş kapıda mı? Hakan Fidan net konuştuİran'da savaş kapıda mı? Hakan Fidan net konuştu

‘MÜZAKERELER BİZİM TUTUMUMUZA GÖRE ŞEKİLLENİYOR’

Umman'daki görüşmelerin genel çerçevesinin ABD'nin şartlarına göre değil, İran'ın tutumuna göre şekillendiğini öne süren Gazenferi, müzakerelerin yalnızca nükleer meselelerle sınırlı olduğunun altını çizdi. Gazenferi, ABD ile müzakereleri yürüten İranlı heyetin, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi politikaları çerçevesinde hareket ettiğini ve bu nedenle heyete güven duyulması gerektiğini ifade etti.

Kaynak:AA

Türklere vize muafiyeti geldi: Balkanlar’dan sonra büyük sürpriz
Türklere vize kalktı
Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
Dünya
Trump'a Epstein'in ortağı baskısı
Trump'a Epstein'in ortağı baskısı
ABD güçleri petrol tankerine el koydu
ABD güçleri petrol tankerine el koydu