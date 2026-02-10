ABD’den İran’a saldırmamak için 4 şart

İran Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi İşlerden Sorumlu Komutan Yardımcısı Vekili Aziz Gazenferi, ABD ile yapılan dolaylı görüşmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Gazenferi, Devrim Muhafızlarına bağlı "Sobh-e Sadık" dergisine verdiği demeçte, iki ülke heyetleri arasında Umman'da süren müzakereleri değerlendirdi.

ABD'DEN SÖZDE DÖRT ŞART VE SALDIRI TEHDİDİ

Gazenferi, görüşmelerden önce ABD'nin İran'a dört şart ilettiğini ve bu talepler kabul edilmediği takdirde saldırı düzenleme tehdidinde bulunduğunu iddia etti. İranlı yetkili, ülkesinin bu tehdit ve psikolojik savaş karşısında teslim olmadığını dile getirdi.

'SAVUNMA KABİLİYETLERİMİZ TARTIŞILAMAZ’

ABD'nin balistik füze programı, bölgesel vekil gruplara destek, zenginleştirilmiş uranyum ve nükleer konuyu müzakere masasına getirmek istediğini hatırlatan Gazenferi, İran'ın savunma yeteneklerinin müzakere konusu olamayacağını vurguladı. Gazenferi, "Müzakerelere rağmen askeri tedbirleri almaya devam ettiklerini" söyledi.

‘MÜZAKERELER BİZİM TUTUMUMUZA GÖRE ŞEKİLLENİYOR’

Umman'daki görüşmelerin genel çerçevesinin ABD'nin şartlarına göre değil, İran'ın tutumuna göre şekillendiğini öne süren Gazenferi, müzakerelerin yalnızca nükleer meselelerle sınırlı olduğunun altını çizdi. Gazenferi, ABD ile müzakereleri yürüten İranlı heyetin, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi politikaları çerçevesinde hareket ettiğini ve bu nedenle heyete güven duyulması gerektiğini ifade etti.