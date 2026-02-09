İran'da savaş kapıda mı? Hakan Fidan net konuştu

İran'da savaş kapıda mı? Hakan Fidan net konuştu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasındaki gerilimle ilgili konuştu. "İran'da savaş kapıda mı" sorusuna yanıt veren Fidan, "Şuan için öyle bir şey yok gibi görünüyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin İran'a yönelik tehditleriyle alevlenen Washington-Tahran hattındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Fidan; İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, tarafların müzakereye devam edeceğini ifade etti.

İRAN'DA SAVAŞ KAPIDA MI?

Fidan, "İran’da ani bir savaş ihtimali olup olmadığına" ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Taraflar yaratıcı olmaya çalışıyorlar. Gerçekten çözmeye yönelik bir irade varsa bunun etkisini sahada görüyorsunuz. Bizim için önemli olan, konuşmaların somut bir neticeye doğru giderken aynı zamanda savaş tehdidinden de giderek uzaklaşması. Şu anda en azından ani bir savaş tehdidi yok gibi duruyor. Bu çok güzel bir şey. Yani ani bir savaş tehdidinin bile ortadan kalkması son derece önemli."

Yeni yaptırımların ardından İran'dan rest: ABD üsleri hedefteYeni yaptırımların ardından İran'dan rest: ABD üsleri hedefte

"İRAN'DA REJİM DEĞİŞKİLİĞİ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

İran'daki rejim değişikliği ihtimali ile ilgili ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şu sözleri sarf etti:

  • "İran'da rejim değişikliğinin olabileceğini düşünmüyorum. Hava saldırılarıyla bir rejim değişmez. İran'dan daha sert rejimler var. İran-ABD savaşı çıkarsa nerede duracağı belli olmaz."

Son Dakika | SDG/YPG Halep'ten çekileceğini açıkladıSon Dakika | SDG/YPG Halep'ten çekileceğini açıkladı

"BİZ NE ZAMAN YPG'Yİ ELEŞTİRSEK 'KÜRTLERE KARŞI' DENİLİYOR"

Suriye ile ilgili de açıklamalarda bulunan Fidan, "YPG/PKK eşittir Kürtler algısını oluşturmak istiyorlar" diyerek şunları söyledi:

"Bu algının savunucuları asıl problem. Biz ne zaman YPG’yi eleştirsek, işgal ettikleri bölgelerden bahsetsek, “Kürtlere karşı” deniliyor."

"YPG’nin de kendi içinde tarihî bir dönüşüm yaşaması gerekiyor. Bu tartışmalar şu anda zaten orada yapılıyor. YPG içinde bu tartışmaların olması önemli" ifadelerini kullanan Dışişleri Bakanı konuya ilişkin şöyle konuştu:

  • "Daha gerçekçi, daha Suriyeli; Türkiye’nin ya da Irak’ın güvenliğini tehdit etmeyen, PKK’nın dört ülkedeki Kürt varlığına yönelik eski emellerinin bir parçası olmayan bir yapıya dönüşmeleri gerekiyor. Böyle olursa kimseyi tehdit etmeden, kendi ülkelerindeki Kürtlerin duruşuna ilişkin meşru bir mücadele zemini oluşur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

