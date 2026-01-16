Son Dakika | SDG/YPG Halep'ten çekileceğini açıkladı

SDG/YPG ve HTŞ arasında Halep'te başlayan gerilimlerin şiddetli çatışmalara dönüşmesinden günler sonra Şam yönetimi SDG/YPG'ye yönelik operasyon başlattığını duyurdu. 4 noktada düzenlenen saldırılar sonrası SDG lideri Mazlum Abdi, sabah 7'den itibaren Fırat'tın doğusuna çekileceklerini açıkladı.

'FIRAT'IN DOĞUSUNDA YENİDEN KONUŞLANACAĞIZ'

Örgüt adına Abdi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dost ülkelerden ve arabuluculardan gelen çağrılar, entegrasyon sürecini tamamlama konusundaki iyi niyetimiz ve 10 Mart anlaşmasının şartlarını uygulama taahhüdümüz doğrultusunda, iki gündür saldırı altında olan Halep'in doğusundaki mevcut temas bölgelerinden yarın (17 Ocak Cumartesi) sabah saat 07:00'de kuvvetlerimizi çekerek Fırat'ın doğusundaki bölgelere yeniden konuşlanmaya karar verdik."

HTŞ YÖNETİMİNDEN SDG'YE OPERASYON KARARI

Şam'daki geçici yönetim, HTŞ güçlerinin SDG/YPG tarafından üs olarak kullanılan noktaları hedef alan operasyonlara başladığını duyurdu. Sivillerin uzaklaşması için 4 noktada uyarı yapıldı.

Açıklamadan kısa bir süre sonra operasyonların başladığı öğrenildi.

Suriye'de devlet haber ajansı operasyon yapılacak bölgelerin haritasını paylaştı.

OPERASYON KONUMLARI PAYLAŞILDI

Geçici hükümete bağlı Savunma Bakanlığı, belirlenen mevkilere ait haritaları yayımlanarak sivillere uyarıda bulundu.

Açıklamada, söz konusu bölgenin, "PKK milisleri ile devrik rejimin kalıntılarının, SDG örgütünün müttefikleri olarak, Halep kenti ve doğu kırsalına yönelik terör eylemleri ile insansız hava araçlarının fırlatma noktası olarak kullanıldığı" belirtilerek, sivillerin bu mevkiden uzak durmaları istendi.

Deyr Hafir’deki 1 numaralı mevki

Deyr Hafir’deki 2 numaralı mevki

Deyr Hafir’deki 3 numaralı mevki

Deyr Hafir’deki 4 numaralı mevki

OPERASYONLAR BAŞLADI

HTŞ güçlerine bağlı yetkililer tarafından SANA’ya yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kısa süre önce duyurusu yapılan Halep kırsalındaki Deyr Hafir kentinde, terörist PKK milisleri ve SDG örgütüyle müttefik olan devrik rejim kalıntılarının mevzilerine yönelik karşılığımız başlamıştır."

Açıklamada bu mevzilerin, SDG ve müttefiklerine ait askeri üsler niteliğinde olduğu, İran yapımı intihar amaçlı insansız hava araçlarının buradan Halep'e doğru havalandığı, ayrıca Halep’in doğu kırsalının bombalanmasında ve sivillerin bölgeden ayrılmasının engellenmesinde büyük rol oynadığı iddiası yer aldı.