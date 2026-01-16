SDG'den Şara'nın sözlerine 'savaş ilanı' tepkisi

Yayınlanma:
Suriye'nin kuzeydoğusundaki fiili yönetimin Dış İlişkiler Dairesi Eşbaşkanı İlham Ahmed, Ahmed Şara’nın son açıklamalarına çok sert tepki gösterdi. Şara’nın 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanmamasından SDG’yi sorumlu tutan ve askeri imalarda bulunan sözlerini "Kürtlere karşı bir savaş ilanı" olarak nitelendiren Ahmed, bölgedeki gerilimin tehlikeli bir noktaya ulaştığı uyarısında bulundu.

İlham Ahmed düzenlediği basın toplantısında, hükümetin SDG’yi anlaşmaya uymamakla suçlayan iddialarının asılsız olduğunu savundu. Ahmed, 10 Mart 2025 tarihinde imzalanan ve SDG’nin Suriye Ordusu'na kademeli entegrasyonunu da içeren mutabakatın uygulanması konusunda uluslararası tarafların şahitliğinde hareket ettiklerini belirtti. Ahmed, “Hükümetin iddiaları doğru değil, biz barıştan yanayız” diyerek siyasi çözümün önceliğini vurguladı.

SDG’nin Suriye Ordusu'na entegrasyonu konusuna da değinen Ahmed, “Ülke genelinde hükümetle siyasi çözümlere ulaşıldığında, Suriye Demokratik Güçleri’nin varlığına gerek kalmayacaktır” ifadelerini kullandı. Ahmed ayrıca, “SDG savaş istemiyor; hedefimiz barış ve Kürtlerin haklarının güvence altına alınmasıdır” dedi ve şu anda Suriye hükümetiyle herhangi bir temasın bulunmadığını söyledi.

Ahmed, “Onun ifadeleri Kürtlere karşı bir savaş ilanı anlamına geliyor” dedi. Ahmed, açıklamasını Arap ülkelerine “Suriye’nin bir iç savaşa sürüklenmesini önlemek için yardımcı olmaları” çağrısıyla tamamladı.

Şam yönetiminden SDG'ye yeni operasyon! Siviller için tahliye koridoru açıldı saat verildiŞam yönetiminden SDG'ye yeni operasyon! Siviller için tahliye koridoru açıldı saat verildi

"BEN BİR GERÇEĞİ ANLATIYOR VE TAVSİYEDE BULUNUYORUM"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara önceki gün bir röportajda SDG lideri Mazlum Abdi ile imzaladığı 10 Mart anlaşmasının, federalizme yer vermeyen, birleşik bir Suriye öngördüğünü, Mart anlaşmasına uyulmamasının sorumluluğunun “SDG’nin sahasında” olduğunu söylediği aktarıldı. Şara, “Suriye seyirci kalmayacaktır. Ben tehdit etmiyorum. Hayatımın yarısından fazlasını savaşta geçirmiş bir insanım. Tehdit zayıflara yöneliktir. Ben bir gerçeği anlatıyor ve tavsiyede bulunuyorum. Ne siyasi, ne askeri ne de güvenlik açısından SDG adlı örgütün lehine bir durum söz konusu" ifadesini kullandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

