Şam yönetiminden SDG'ye yeni operasyon! Siviller için tahliye koridoru açıldı saat verildi

Şam yönetiminden SDG'ye yeni operasyon! Siviller için tahliye koridoru açıldı saat verildi
Yayınlanma:
Şam yönetimi, Halep’in doğu kırsalında askerî bölge ilan edilen alanlarda yaşayan siviller için M15 üzerindeki Hamime köyü üzerinden geçici insani koridor açtı. Koridor 09.00-17.00 arası açık olacak. Tahliye tamamlanmadan operasyon yapılmayacak. Bölgeye ağır silah ve asker sevk edildi. SDG’nin sivil geçişlerini engellediği iddia edildi.

Suriye geçici yönetimine bağlı Suriye Arap Ordusu, Halep’in doğu kırsalında askeri bölge ilan edilen bölgelerde yaşayan sivillerin tahliyesi için geçici bir insani koridor oluşturulduğunu duyurdu. Açıklamaya göre, tahliyeler M15 karayolu üzerinde yer alan Hamime köyü üzerinden gerçekleştirilecek.

Koridorun, 09.00 ile 17.00 arasında sivil geçişlerine açık olacağı belirtildi. Bu hamle, Suriye ordusunun iki gün önce Deir Hafer’den Fırat Nehri kıyısındaki Meskene’ye kadar uzanan geniş bir hattı “kapalı askeri bölge” ilan etmesinin ardından geldi.

SİVİLLER TAHLİYE EDİLİNCE OPERASYON

Şam yönetimi, bölgedeki sivillerin güvenliğini sağlamak amacıyla askeri operasyonların tahliyeler tamamlanmadan başlatılmayacağını açıkladı. Sivillerin Halep şehir merkezine ulaşabilmeleri için belirlenen güzergâhın güvenli olduğu, ancak silahlı unsurların mevzilerinden uzak durulması gerektiği uyarısı yapıldı.

Şam yönetimine bağlı Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin batısındaki SDG kontrolündeki alanlarda operasyon hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda Lazkiye’den bölgeye askeri sevkiyat yapıldı. Sevk edilen konvoyda zırhlı araçlar, uçaksavarlar, topçu bataryaları, çok namlulu roketatarlar ve askerî personel yer aldı.

Yetkililer, söz konusu bölgelerde konuşlu SDG unsurlarının, Halep’e yönelik insansız hava aracı saldırılarında bulunduğunu ve sivil geçişlerini engellemek amacıyla mayın döşediğini öne sürdü.

SİVİL GEÇİŞLER ENGELLENİYOR İDDİASI

Hürriyet'in haberine göre; bazı sivillerin çıkışlarının SDG tarafından engellendiğini ve bu nedenle tahliye sürecinin aksadığı bilgisini verdi. Söz konusu unsurların, sivillerin geçiş noktalarına yaklaşması hâlinde ateş açtığı iddia edildi. Bölgedeki sivillerin tahliyesi için çok sayıda aracın sevk edildiğini, ancak geçişlerin bazı silahlı gruplarca zorlaştırıldığını aktardı.

Suriye geçici yönetimi, SDG’nin Fırat’ın batısındaki varlığını sonlandırmayı hedefliyor. 10 Mart mutabakatı çerçevesinde bu bölgedeki silahlı unsurların doğuya çekilmesi talep edilmiş, ancak uygulamada sonuç alınamamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

