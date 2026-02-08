Washington'a 'İran' ayarı: Netanyahu o maddeleri masaya koyacak

Yayınlanma:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile İran müzakerelerini görüşmek üzere Washington’un yolunu tutuyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile İran konusunu ele almak üzere ABD'ye gideceği resmen kesinleşti. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, iki lider 11 Şubat Çarşamba günü Washington'da bir araya gelecek. Zirvenin ana gündem maddesini, bölgedeki dengeleri değiştirmesi muhtemel olan ABD ile İran arasındaki müzakereler oluşturacak.

NETANYAHU'DAN 'KAPSAM GENİŞLETİLSİN' TALEBİ

Washington'daki görüşmede Netanyahu, ABD yönetiminin İran ile yürüttüğü müzakere sürecine dair İsrail'in taleplerini doğrudan Trump'a iletecek. Başbakanlık Ofisi'nin açıklamasında, Netanyahu’nun mevcut müzakere çerçevesini yeterli bulmadığı vurgulandı.

Açıklamada, Netanyahu'nun yürütülen müzakerelerin sadece mevcut başlıklarla sınırlı kalmaması gerektiği; sürecin "İran'ın balistik füzelerinin sınırlandırılmasını ve İran eksenine desteğinin sona erdirilmesini de içermesi gerektiğine inandığı" aktarıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

