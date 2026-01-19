Sıcaklık eksi 42 dereceye düşünce noodle bir anda dondu
Yakutistan'da, bir genç havanın ne kadar soğuk olduğunu noodle ile gösterdi. Hava sıcaklağının eksi 42 dereceyi bulduğu bölgede yenmek istenen noodle bir anda dondu.
Dünyanın en soğuk noktalarından olan Rusya'ya bağlı Yakutistan'da hava sıcaklığı, özellikle kış mevsiminde eksi 50 dereceye kadar düşüyor.
Bu sert iklim koşullarına rağmen hayatın devam etmesine hayret eden gezginler ise kış aylarında bölgeyi sık sık ziyaret ediyor.
NOODLE BİR ANDA DONDU
Kuzey Kutbu'na yakın bir noktada bulunan Yakutistan'a giden bir genç, havanın ne kadar osğuk olduğunu noodle ile gösterdi. Gencin yemek için çatalına doladığı noodle eksi 42 dereceye dayanamayarak kabından çıkmadan bir anda dondu.
O anlar ise görenlerin ağzını açık bıraktı.