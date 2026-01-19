Sıcaklık eksi 42 dereceye düşünce noodle bir anda dondu

Dünyanın en soğuk noktalarından olan Rusya'ya bağlı Yakutistan'da hava sıcaklığı, özellikle kış mevsiminde eksi 50 dereceye kadar düşüyor.

Bu sert iklim koşullarına rağmen hayatın devam etmesine hayret eden gezginler ise kış aylarında bölgeyi sık sık ziyaret ediyor.

Soğuk havayı test etmek isterken kendini yaktı

NOODLE BİR ANDA DONDU

Kuzey Kutbu'na yakın bir noktada bulunan Yakutistan'a giden bir genç, havanın ne kadar osğuk olduğunu noodle ile gösterdi. Gencin yemek için çatalına doladığı noodle eksi 42 dereceye dayanamayarak kabından çıkmadan bir anda dondu.

O anlar ise görenlerin ağzını açık bıraktı.