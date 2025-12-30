Kütahya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 11 aylık bebek dahil 4 yaralı

Kütahya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 11 aylık bebek dahil 4 yaralı
Yayınlanma:
Kütahya’nın Emet ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, biri 11 aylık bebek olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılardan iki sürücünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Korkunç kaza Kütahya'nın Emet–Hisarcık karayolu Malı mevkisinde yaşandı. U.T. yönetimindeki 16 JZJ 75 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.Y. idaresindeki 43 ADM 329 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Emet İtfaiyesi kaza kırım ekibinin koordinasyonunda Emet, Bor ve Hisarcık itfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi. Araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerce çıkarıldı.

Kaza sonrası taraflar birbirine girdi: O anlar kameradaKaza sonrası taraflar birbirine girdi: O anlar kamerada

İnşaat duvarı seyir halindeki otomobilin üzerine yıkıldıİnşaat duvarı seyir halindeki otomobilin üzerine yıkıldı

Kazada, sürücüler U.T. ve M.Y. ile M.Y.’nin eşi C.Y. ve 11 aylık bebekleri A.Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

kutahyada-iki-otomobil-kafa-kafaya-carp-1088991-323261.jpg

Yaralılardan her iki sürücünün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
Yaşam
Edirne’de 10 gündür su yok: Mahalleli eylemle tepki gösterdi
Edirne’de 10 gündür su yok: Mahalleli eylemle tepki gösterdi
İnşaat duvarı seyir halindeki otomobilin üzerine yıkıldı
İnşaat duvarı seyir halindeki otomobilin üzerine yıkıldı