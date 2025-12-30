Kütahya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 11 aylık bebek dahil 4 yaralı

Korkunç kaza Kütahya'nın Emet–Hisarcık karayolu Malı mevkisinde yaşandı. U.T. yönetimindeki 16 JZJ 75 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.Y. idaresindeki 43 ADM 329 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Emet İtfaiyesi kaza kırım ekibinin koordinasyonunda Emet, Bor ve Hisarcık itfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi. Araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerce çıkarıldı.

Kazada, sürücüler U.T. ve M.Y. ile M.Y.’nin eşi C.Y. ve 11 aylık bebekleri A.Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan her iki sürücünün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.