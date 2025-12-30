İnşaat duvarı seyir halindeki otomobilin üzerine yıkıldı

Olay, saat 16.40 sıralarında İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli 30 Ağustos Mahallesi Saraylar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak girişinde bulunan bir inşaat şantiyesinin duvarı, seyir halindeki otomobilin üzerine yıkıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kazada yaralanan olmadığı tespit edildi.

Otomobilin olay yerinden kaldırılması sırasında güvenlik önlemi alan ekipler, sokağı çift yönlü olarak araç trafiğine kapattı. Olayda otomobilde maddi hasar meydana gelirken, ekiplerin incelemeleri sürüyor.