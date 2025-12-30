Kaza sonrası taraflar birbirine girdi: O anlar kamerada

Yayınlanma:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan sözlü tartışma, kısa süre sonra kavgaya döndü. Tarafların kavga anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Muğla'nın Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi.

Kars'ta bıçaklı kavgada 7 yaralı: O anlar kameradaKars'ta bıçaklı kavgada 7 yaralı: O anlar kamerada

GERİ MANEVRA YAPARKEN PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI

İddiaya göre, T.K. otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada park halindeki E.K.'ya ait otomobile çarptı. Kaza sonrası, T.K., S.M. ile E.K. ve A.K. arasında sözlü tartışma çıktı.

kazakavga2.jpg

KAVGA ETTİLER BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

kazakavga.jpg

Tarafların birinden şikayetçi olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Türkiye
Atatürk Havalimanı saldırganı tahliye mi oldu? Başsavcılıktan açıklama
Atatürk Havalimanı saldırganı tahliye mi oldu? Başsavcılıktan açıklama
5 katlı binada balkon çöktü! Son anda kurtuldular
5 katlı binada balkon çöktü! Son anda kurtuldular