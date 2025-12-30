Kaza sonrası taraflar birbirine girdi: O anlar kamerada

Kaza, saat 13.00 sıralarında Muğla'nın Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi.

GERİ MANEVRA YAPARKEN PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI

İddiaya göre, T.K. otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada park halindeki E.K.'ya ait otomobile çarptı. Kaza sonrası, T.K., S.M. ile E.K. ve A.K. arasında sözlü tartışma çıktı.

KAVGA ETTİLER BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tarafların birinden şikayetçi olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.