Kaza sonrası taraflar birbirine girdi: O anlar kamerada
Yayınlanma:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan sözlü tartışma, kısa süre sonra kavgaya döndü. Tarafların kavga anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Muğla'nın Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi.
Kars'ta bıçaklı kavgada 7 yaralı: O anlar kamerada
GERİ MANEVRA YAPARKEN PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI
İddiaya göre, T.K. otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada park halindeki E.K.'ya ait otomobile çarptı. Kaza sonrası, T.K., S.M. ile E.K. ve A.K. arasında sözlü tartışma çıktı.
KAVGA ETTİLER BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Tarafların birinden şikayetçi olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)