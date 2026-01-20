Ellerinizi sıcak suyla yıkıyorsanız dikkat! Çoğu kişi bunu bilmiyor

Günlük hayatta hijyen sağlamak amacıyla sıkça tercih edilen sıcak suyla el yıkama alışkanlığı, uzmanlara göre cilt sağlığı açısından ciddi riskler barındırıyor.

CİLDİN DOĞAL DENGESİ BOZULUYOR

Özellikle çok sıcak suyla yapılan yıkamalar, cildin doğal koruyucu tabakasına zarar vererek çeşitli dermatolojik sorunlara yol açabiliyor.

KRONİK RAHATSIZLIKLARI TETİKLEYEBİLİYOR

Uzmanlar, sıcak suyun ciltteki doğal yağ dengesini bozduğunu ve bu durumun kuruluk, tahriş ve çatlaklara neden olabileceğini belirtiyor.

Ellerin sık yıkanması gereken dönemlerde bu riskin daha da arttığına dikkat çekilirken, sıcak suyla yıkamanın cildi mikroplara karşı daha savunmasız hale getirdiği ifade ediliyor.

Ayrıca sıcak su, ciltte kızarıklık ve kaşıntı gibi problemlerin yanı sıra egzama gibi kronik rahatsızlıkların tetiklenmesine de zemin hazırlayabiliyor. Uzmanlar, hijyen için suyun sıcaklığından ziyade doğru yıkama süresi ve sabun kullanımının daha etkili olduğunun altını çiziyor.

Sağlıklı bir el yıkama için ılık su kullanılması, cilt dostu sabunların tercih edilmesi ve yıkama sonrası nemlendirici uygulanması öneriliyor. Bu sayede hem hijyen sağlanıyor hem de cilt sağlığı korunmuş oluyor.

DOĞRU EL YIKAMA NASIL OLMALI?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), el hijyeninin enfeksiyonları önlemedeki en etkili silahlardan biri olduğunu hatırlatarak, doğru el yıkama yöntemine dikkat çekti.

Buna göre suyun soğuk ya da ılık olması fark etmiyor; asıl önemli olan elleri sabunla en az 30 saniye boyunca ovalamak.

Parmak araları, tırnak altları ve bileklerin mutlaka temizlenmesi gerektiği vurgulanırken, mikropların nemli ortamda daha uzun süre yaşayabildiğine dikkat çekildi. Bu nedenle yıkama sonrası elleri özenle kurulamanın, yıkamak kadar kritik olduğu belirtildi.

EL YIKARKEN İDEAL SU SICAKLIĞI NE OLMALI?

Günlük hayatta hijyenin en temel adımlarından biri olan el yıkama, çoğu zaman suyun sıcaklığına dikkat edilmeden yapılıyor. Oysa uzmanlara göre, el yıkamada asıl belirleyici unsur suyun sıcaklığından çok doğru teknik ve yeterli süredir.

ILIK SU EN DOĞRU TERCİH

Uzmanlar, el yıkarken ılık suyun (yaklaşık 20–30 derece) ideal olduğunu belirtiyor. Ilık su, sabunun cilt üzerinde daha iyi köpürmesini sağlarken, kir ve mikroorganizmaların ciltten uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor. Çok soğuk su, yağ ve kirin çözünmesini zorlaştırabiliyor; aşırı sıcak su ise cildi tahriş ederek kuruluk ve çatlaklara yol açabiliyor.

CİLT SAĞLIĞI DA ÖNEMLİ

Dermatologlar, özellikle sık el yıkayan kişilerin aşırı sıcak sudan kaçınmasını öneriyor. Ilık suyla yıkamanın ardından nemlendirici kullanmak, cilt bariyerinin korunmasına katkı sağlıyor.