Cildinizin "yeter!" dediği anlar: Duş alma sıklığını belirleyen 5 temel kriter

Bazı durumlarda duş alma ihtiyacı tartışılmazdır. Yoğun antrenman veya bahçede yapılan fiziksel çalışmanın ardından hijyen öncelikli hale gelir.

Peki ya gün boyunca hiçbir aktivite yapılmazsa - kanepede dinlenilerek ve çok az terlemeyle geçerse ? O zaman gerçekten sabun kullanmak gerekli mi? Yoksa ara sıra duş almamak tamamen kabul edilebilir mi?

Dermatolog ve lazer cerrahisi uzmanı bu soruları yanıtlıyor:

Uzmanlara göre, çoğu insanın kendini zinde hissetmek için uyguladığı genel kural günde bir kez duş almaktır. Ancak bu öneri değişmez değildir; birden fazla duş almanız gereken günler olduğu gibi, hiç duş almanıza gerek olmayan günler de vardır.

DUŞ ALMA SIKLIĞINI AŞAĞIDAKİ FAKTÖRLER ETKİLEYEBİLİR:

Günlük görevler: İşe, okula veya sosyal etkinliklere gitmek, hem görünüm hem de hoş koku açısından daha yüksek bir kişisel hijyen seviyesi gerektirir.

Fiziksel aktivite düzeyi: Koşu, ev işleri veya işte fiziksel olarak yorucu bir gün gibi yoğun fiziksel aktivite, doğal olarak duş alma ihtiyacını artırır.

Hava koşulları: Sıcak ve nemli havalarda sabun kullanımı daha sık olabilirken, soğuk dönemlerde bir gün sabun kullanmamak genellikle olumsuz sonuçlar doğurmaz.

Cilt tipi ve durumu: Cilt özellikleri - yağlı, kuru veya hassas olması, ayrıca mevcut dermatolojik rahatsızlıklar - duş alma sıklığını önemli ölçüde etkiler.

Tıbbi nedenler: Bazı tıbbi işlemlerden sonra, enfeksiyon veya tahriş riskini azaltmak için geçici olarak duş almaktan kaçınılması önerilebilir. Bu durumlarda, cerrahi kesilerin ve pansumanların kuru tutulması gereklidir.

- Duş alma sıklığınızı etkileyebilecek birçok farklı faktör vardır. Evrensel bir kural yoktur. Her şey bireysel koşullara ve her kişinin özel ihtiyaçlarına bağlıdır - diye belirtiyor Dr.

DÜZENLİ DUŞ ALMANIN NEDENLERİ

Düzenli duş almanın sadece hijyen değil, aynı zamanda sağlık açısından da önemli olmasının birkaç temel nedeni vardır.

1. VÜCUT KOKUSU YÖNETİMİ

- Bazen, kabul etmek istemesek de, vücudumuz kendi kendine "konuşmaya" başlar. Bu, ter, doğal yağlar ve ölü deri hücrelerinin birikmesi sonucu bakteri ve mantarların büyümesi için ideal bir ortam oluşmasından kaynaklanır ve bu da hoş olmayan vücut kokusuna yol açabilir - diyor Dr.

Koltuk altı , ayak ve kasık gibi vücut bölgeleri , daha fazla ter bezine sahip olmaları ve bunun da bakteri üremesine katkıda bulunması nedeniyle bu soruna özellikle yatkındır.

- Tüm bu faktörlerin birleşimi hoş olmayan kokulara yol açar. Uzmanın açıkladığına göre, duş almak ve ter, bakteri ve ölü hücreleri temizlemek kokuları önemli ölçüde azaltabilir.

2. ENFEKSİYON VE HASTALIKLARIN ÖNLENMESİ

Mikroplar her yerde ve farkında olmadan onları yanımızda taşıyoruz. Vücudunuzu düzenli olarak sabun ve suyla yıkamak, tehlikeli hale gelmeden önce rahatsız edici bakteri ve virüslerden kurtulmanıza yardımcı olabilir.

- Bu, gün içinde sık sık el yıkamayı önermemizle aynı prensiptir . Cildi temizlemek, bakterilerin enfeksiyona neden olma olasılığını azaltır - diye ekliyor Dr.

3. DAHA İYİ CİLT SAĞLIĞI

Yetişkin bir insanın cildinin yüzey alanı yaklaşık 2 metrekaredir. Vücudun bu "koruyucu bariyeri" her gün sayısız olumsuz faktörle karşılaşır, bu nedenle düzenli temizlik gereklidir.

Cilt soyma ve derinlemesine temizlik, sağlıklı bir cildin korunmasına yardımcı olur ve aşağıdaki gibi sorunları azaltabilir:

Akne : Doğal yağların birikmesi, akneye neden olan bakterilerin aşırı çoğalmasına yol açabilirken, kir ve ölü hücreler de gözenekleri tıkayabilir.

Kepek : Yağ bezlerinde yaşayan maya, kafa derisinde tahrişe ve pullanmaya ( seboreik dermatit ) neden olabilir.

Egzama : Egzamanın kuru, kırmızı lekeleri, genellikle yeterince temizlenmemiş ciltte daha sık görülür.

4. ÖLÜ HÜCRELERİN UZAKLAŞTIRILMASI

Vücut her dakika 30.000 ila 40.000 arasında deri hücresi atar; bu da her gün yaklaşık 50 milyon hücrenin "yenilendiği" anlamına gelir. Duş almak, birikmiş olabilecek ölü hücrelerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

- Ayrıca, deodorant veya makyaj gibi ürünleri cilde uygularken, duş almak kalıntıları temizler ve yeni ürünler için bir zemin oluşturur. Uzamanın belirttiği gibi, herhangi bir şeyi tekrar uygulamadan önce cildin temiz olması gerekir.

5. RUTİN

Duş almak günlük rutinlere kolayca uyum sağlar ve günün başında veya sonunda önemli bir ritüel haline gelebilir.

Sabah duşu, kan dolaşımını hızla artırarak enerji ve ferahlık sağlar, tıpkı bir fincan kahve gibi (özellikle sabah insanı olmayanlar için). Ancak gece duşu rahatlatıcı olabilir ve vücudu uykuya hazırlayabilir . Duştan çıktıktan sonraki serinlik hissi, vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olur ve bu da uyku öncesinde meydana gelen doğal vücut ısısı düşüşünü hatırlatır.

- Duş almak sirkadiyen ritmimizle uyum sağlayabilir ve günlük rutinimizin önemli bir parçası haline gelebilir. Ve elbette, sıcak bir duşun ne kadar keyifli olabileceğini de unutmamalıyız; bu da başlı başına bir zevk kaynağıdır - diye ekliyor Dr.

DUŞ ALMAMANIN FAYDALARI

Duş almak birçok hijyen ve sağlık faydası sağlasa da, cildinizi çok sık temizlemek tam tersi etki yaratabilir.

- Aşırı duş almak cildin doğal bariyerini bozarak nem kaybına ve tahrişe veya aşırı duyarlılığa neden olabilir. Doktora göre, kulağa mantıksız gelse de duş almak aslında cildi kurutabilir .

Bu, daha az sıklıkla duş almanız gerektiği anlamına gelir.

Ara sıra duş almamak, cildin doğal yağ dengesini yeniden sağlamasına ve mikrobiyomunu güçlendirmesine olanak tanır. Aşağıdaki belirtiler duş almanız gerekebileceğini gösterir:

Aşağıdaki belirtileri fark ederseniz, duş almak için mola vermeyi düşünmenin zamanı gelmiş olabilir:

Kuruluk - eğer cilt kurur, pul pul dökülür veya gerginleşirse, bu çok sık duş almanın cildin doğal nemini kaybetmesine neden olduğunun bir işareti olabilir.

Kaşıntı - açıklanamayan kaşıntı, cildin aşırı temizlenmesinden kaynaklanan tahrişin bir göstergesi olabilir.

Tahriş veya kızarıklık - sabun ve suya sık maruz kalma, özellikle hassas ciltlerde kızarıklığa ve tahrişe neden olabilir.

Pul pul dökülme (ciltte soyulma) - eğer cilt soyulmaya başlarsa veya kuru lekeler oluşursa, bu cildin yeterince nemlendirilmediğinin bir işareti olabilir.

- Eğer cildiniz kuru ve çatlamış görünüyorsa, yani "tüyler diken diken olmuş" gibi bir durum yaşıyorsanız, duş rutininizi yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir - diye öneriyor Dr.

ÇOCUKLAR NE SIKLIKLA YIKANMALIDIR?

Çocukların ne sıklıkla yıkanması gerektiğine dair öneriler yaşlarına bağlıdır, ancak yardımcı olabilecek birkaç temel kural vardır:

BEBEKLER, KÜÇÜK ÇOCUKLAR VE YÜRÜMEYE BAŞLAYAN ÇOCUKLAR: Bebekler ve yürümeye başlayan çocuklar günlük banyo yapmaya ihtiyaç duymazlar. Ciltleri çok hassas ve narin olduğu için genellikle haftada iki ila üç kez banyo yeterlidir. Elbette, çocuk kirlenirse veya bez problemi yaşarsa, daha sık banyo yapmak da sorun teşkil etmez.

6-11 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR : Daha büyük çocuklar için genellikle haftada iki ila üç kez yeterlidir. Ancak, çocuk sık sık dışarıda oynuyorsa, terliyorsa veya kirleniyorsa, daha sık duş veya banyo yapılması gerekir. Bu yaşta çocuk daha fazla hijyen ihtiyacı geliştirir, bu nedenle alışkanlıklarındaki değişiklikleri izlemek önemlidir.

GENÇLER : Gençlerin her gün duş alması gerekir . Özellikle koltuk altı bölgesinde ter ve hormon salgısının artması nedeniyle koku belirginleşir; bu da günlük duş almayı gerekli kılar. Ayrıca, cildi temiz tutmak ve sivilce oluşumunu önlemek için günde iki kez yıkanması önerilir.

GENEL DUŞ ALMA KURALLARI

Duş alma şekliniz, duş alma sıklığınız kadar cildiniz için de önemlidir. Dr. duş sırasında kaliteli cilt bakımı için birkaç önemli ipucu sunuyor:

Ilık ama sıcak olmayan su : Çok sıcak su, özellikle soğuk günlerde rahatlatıcı olsa da, cildi daha da kurutabilir ve kaşıntıya neden olabilir. Su ılık olmalı, ancak çok sıcak olmamalıdır.

Kısa duş : Cildin kurumasını önlemek için duş süresini beş dakikadan kısa tutmanız önerilir. Uzun süre suya maruz kalmak, cildin nemi korumasına yardımcı olan doğal yağları yok edebilir.

Önemli bölgeleri hedefleyin : Vücudunuzu temizlemek önemli olsa da, her gün tüm vücudunuzu sabunla yıkamanız muhtemelen gerekli değildir. Genel olarak, düzenli olarak yıkanması gereken bölgeler sadece yüz, koltuk altı ve kasık bölgesidir.

Saç bakımı : Her duş aldığınızda saçınızı yıkamanıza gerek yok. Saçların sağlıklı kalması ve tellerin temiz olması için genellikle iki günde bir şampuanlamak yeterlidir.

Parfümlü sabun ve banyo ürünlerinden kaçının : Ürünlerdeki kokular ve koku verici katkı maddeleri cildin nemini çekerek tahrişe neden olabilir. "Nazik temizleyici" veya "hassas ciltler için" gibi etiketlere sahip ürünleri tercih edin.

Nazikçe kurulayın : Duştan sonra, cildinizi ovmak yerine havluyla hafifçe kurulayın. Ovmak ciltte tahrişe ve kuruluğa neden olabilir.

Nemlendirme : Duştan hemen sonra kokusuz bir nemlendirici kullanmak, cildin su tutmasına ve sağlıklı bir cilt bariyerinin korunmasına yardımcı olur.

- Duş almak cilt ve genel sağlık için çok önemlidir. Ara sıra duş almamak sorun olmasa da, bunu çok sık yapmamak en iyisidir - diye vurguluyor uzman.