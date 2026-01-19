Yumurta aklandı gerçek suçlu başka!

Aslında tam tersi bir etki yaratabilir. Harvard Sağlık Merkezi'ndeki uzmanlar şöyle diyor:

"Temmuz 2025 tarihli The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, yumurtalar daha önce düşünüldüğü gibi yüksek LDL (kötü) kolesterol seviyelerine katkıda bulunmayabilir. Bunun yerine, diyetteki doymuş yağ miktarı daha büyük bir sağlık sorunudur."

Çalışmanın bir parçası olarak, yüksek LDL seviyesine sahip 48 yetişkin beş hafta boyunca üç farklı diyet denedi.

Diyet A: Yüksek kolesterol, düşük doymuş yağ (günde iki yumurta içerir).

Diyet B: Düşük kolesterol, yüksek doymuş yağ (yumurta içermez).

C Diyeti: Kolesterol ve doymuş yağ oranı yüksek (günde bir yumurta içerir)

Tüm gruplarda, "kötü" kolesteroldeki artış, yumurta kolesterolüyle değil, doymuş yağ alımıyla anlamlı şekilde ilişkiliydi. Günde iki yumurta yiyen katılımcılar, diyetlerinin geri kalanında doymuş yağ oranı düşük olduğu sürece, LDL seviyelerinde azalma gördüler.

Araştırmalar, LDL'yi yükselten yağların öncelikle etler ve işlenmiş etler gibi gıdalarda bulunduğunu gösterdi. Ayrıca bu yağların peynir ve dondurmanın yanı sıra palmiye yağında da bulunduğu belirlendi.