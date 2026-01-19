Yumurta aklandı gerçek suçlu başka!

Yumurta aklandı gerçek suçlu başka!
Yayınlanma:
Birçok insan her gün yumurta yemenin yüksek kolesterol riskine yol açabileceğini düşünüyor. Ancak araştırmalar bunun tamamen doğru olmadığını ortaya koydu.

Aslında tam tersi bir etki yaratabilir. Harvard Sağlık Merkezi'ndeki uzmanlar şöyle diyor:

"Temmuz 2025 tarihli The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, yumurtalar daha önce düşünüldüğü gibi yüksek LDL (kötü) kolesterol seviyelerine katkıda bulunmayabilir. Bunun yerine, diyetteki doymuş yağ miktarı daha büyük bir sağlık sorunudur."

yumurta-tava.jpg

Çalışmanın bir parçası olarak, yüksek LDL seviyesine sahip 48 yetişkin beş hafta boyunca üç farklı diyet denedi.

Diyet A: Yüksek kolesterol, düşük doymuş yağ (günde iki yumurta içerir).

Diyet B: Düşük kolesterol, yüksek doymuş yağ (yumurta içermez).

C Diyeti: Kolesterol ve doymuş yağ oranı yüksek (günde bir yumurta içerir)

Tüm gruplarda, "kötü" kolesteroldeki artış, yumurta kolesterolüyle değil, doymuş yağ alımıyla anlamlı şekilde ilişkiliydi. Günde iki yumurta yiyen katılımcılar, diyetlerinin geri kalanında doymuş yağ oranı düşük olduğu sürece, LDL seviyelerinde azalma gördüler.

doymus-yaglar-sagligi-nasil-etkiler.jpg

Araştırmalar, LDL'yi yükselten yağların öncelikle etler ve işlenmiş etler gibi gıdalarda bulunduğunu gösterdi. Ayrıca bu yağların peynir ve dondurmanın yanı sıra palmiye yağında da bulunduğu belirlendi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
Sağlık
Sıcak mı yoksa soğuk su mu? Yüz sağlığınız için hangisi daha iyi?
Sıcak mı yoksa soğuk su mu? Yüz sağlığınız için hangisi daha iyi?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?