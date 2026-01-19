Sıcak mı yoksa soğuk su mu? Yüz sağlığınız için hangisi daha iyi?

Ara sıra soğuk suyla durulamanın bazı faydaları olsa da yüzünüzü yıkarken çok sıcak veya çok soğuk su kullanmak cildinizin kurumasına ve tahriş olmasına yol açabilir.

Uzmanlar yüzünüzü günde iki kez ılık su ve cilt tipinize uygun hafif bir temizleyiciyle temizlemenizi öneriyor.

Amerikan Dermatoloji Akademisi (AAD), yüzünüzü yıkarken sıcak veya soğuk su yerine ılık su kullanmanızı önerir. Ayrıca yüzünüzü ılık suyla durulamanızı ve nazikçe tamponlamanızı tavsiye ederler.

Çeşitli ev yapımı çözümler veya çevrimiçi kaynaklar, cilt sağlığını iyileştirmek için çok sıcak veya çok soğuk su kullanmayı önerse de, bu aşırı sıcaklıklar, özellikle hassas veya akneye eğilimli bir cildiniz varsa, faydadan çok zarar verebilir.

CİLT İÇİN SICAK SUYA KIYASLA SOĞUK SUYUN FAYDALARI

Yüzünüzü ılık suyla yıkamak rutin cilt bakımı için en iyisidir, ancak ara sıra soğuk su kullanmanın da potansiyel faydaları vardır. Soğuk su, yüze kan akışını artırarak cildin UV ışınlarına ve kirliliğe maruz kalmanın neden olduğu zararlı bileşikler olan serbest radikallere karşı korunmasını iyileştirebilir. Soğuk su ayrıca cildi sıkılaştırabilir ve daha sağlıklı bir parlaklık görünümü verebilir.

Soğuk su, sivilceye bağlı iltihaplanma da dahil olmak üzere şişliği ve iltihabı azaltabilir. Ayrıca soğuk suyun yüzdeki yağ üretimini azaltabileceğine dair sınırlı kanıtlar da mevcuttur; bu da sivilcesi olan kişiler için faydalı olabilir. Soğuk su kullanacaksanız, çoğu uzman temizleme işlemini bitirdikten sonra kullanmanızı önerir.

Yüzünüzü veya vücudunuzu sıcak suyla yıkamanın, sıcak sudan hoşlanmıyorsanız hariç, neredeyse hiçbir faydası yoktur.

Ancak kısa süreli ısı terapisi, atopik dermatit (yaygın bir egzama türü) gibi bazı cilt rahatsızlıklarının tedavisinde faydalı olabilir. Bir çalışmada , bu terapi kaşıntıyı hafifletmek için kullanılmıştır.

Araştırmacılar, cihazı kullanarak kaşıntılı bölgeye beş saniye boyunca 49 derece ısı uyguladılar. Bu kısa süreli ısı uygulaması kaşıntıyı önemli ölçüde azalttı ve uzun süreli rahatlama sağladı. Bununla birlikte, etkililik kişiden kişiye değiştiği için tedavi herkes için işe yaramayabilir. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

SOĞUK SUYUN SICAK SUYA GÖRE DEZAVANTAJLARI

Yüzünüzü soğuk suyla yıkamanın bazı faydaları olsa da, çoğu uzman temizlik için ılık su kullanılmasını önermektedir.

Soğuk su, ciltteki yağ ve kiri temizlemede daha az etkilidir; bu da temizleyicilerin etkinliğini azaltarak bakteri ve kirin gözeneklerde hapsolmasına neden olabilir. Soğuk su ayrıca hassas cildi tahriş edebilir ve ürünlerinizden kalıntı bırakabilir.

Bir çalışmada , araştırmacılar katılımcılardan ellerini 10 dakika boyunca 4 derecelik suya batırmalarını istediler; bu, neredeyse donma noktasındaki suda uzun süre banyo yapmaya benzer bir maruz kalma süresiydi. Soğuk suyun cilt bariyerine zarar verebileceğini ve kuruluğa neden olabileceğini, ancak sıcak su kadar belirgin olmadığını buldular.

Yüzünüzü sıcak suyla yıkamak, soğuk suyla yıkamaktan daha fazla olmasa bile, cildiniz için aynı derecede tahriş edici olabilir. Araştırmalar , yüksek sıcaklıklara maruz kalmanın cilt kuruluğuna, yağ birikimine, cilt hasarına ve kırışıklıklara yol açabileceğini göstermektedir.

Bir araştırmaya göre, sıcak su gözeneklerinizi kaplayan cilt hücrelerinin büzülmesine neden olarak sebumun (yağın) dışarı atılmasını zorlaştırabilir ve potansiyel olarak gözeneklerin tıkanmasına yol açabilir. Sıcak su ayrıca cilt bariyerinize zarar verebilir ve cildinizi sivilce oluşumuna daha yatkın hale getirebilir.

YÜZÜNÜZÜ YIKAMAK İÇİN İPUÇLARI

Yüzünüzü yıkama şekliniz ve seçtiğiniz suyun sıcaklığı, sağlıklı bir cilt bakım rutininin önemli parçalarıdır. Sert temizleme yöntemleri cildinize zarar verebilir, sivilce oluşumuna veya tahrişe neden olabilir ve insanların %60'ının doğru cilt temizleme yöntemleri hakkında bilgisiz olduğu düşünülmektedir.

YÜZÜNÜZÜ YIKARKEN İZLEMENİZ GEREKEN ADIMLAR ŞUNLARDIR:

Başlamadan önce ellerinizi sabun ve suyla yıkayın. Yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Cilt tipinize uygun formüle edilmiş temizleyiciyi az miktarda uygulayın. Parmak uçlarınızla temizleyiciyi cildinize nazikçe masaj yaparak yedirin.

Yağ birikiminin yoğun olduğu bölgelere, örneğin T bölgesine (burun ve alın çevresi) odaklanın ve göz çevresine dikkat edin. Temizleyiciyi sürmek için lifli bez, sünger veya başka herhangi bir nesne kullanmaktan kaçının, çünkü bunlar ciltte tahrişe neden olabilir.

Cildiniz kirli olsa veya sivilceleriniz olsa bile, ovmaktan kaçının. Temizleyici tamamen temizlenene kadar yüzünüzü ılık suyla iyice durulayın. Cildinizi temiz bir havluyla hafifçe kurulayın, hafif nemli bırakın.

Cildinizin nemli kalmasına yardımcı olmak için yüzünüz nemliyken nemlendirici uygulayın. Yüzünüzü günde iki kez yıkamakla sınırlayın. Egzersiz sonrası gibi terlediğiniz durumlarda daha sık yıkamanız gerekebilir.