Tatil için gittiği yerde 1 haftadır kayıptı: Arazide cesedi bulundu

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde kayıp ihbarı üzerine geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı. Tatil için anneannesinin evine gelen Mehmet Yılmaz, evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının durumu yetkililere bildirmesi üzerine polis, jandarma, ve AFAD ekipleri harekete geçti.

KAYIP BAŞVURUSU YAPILDI

Ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Yılmaz'ın bulunması için Acıgöl ilçesi ve çevresinde detaylı arama çalışmaları yürütüldü. Ekipler, gencin en son görüldüğü bölge ve olası güzergahlar üzerinde incelemelerini sürdürdü.

YEDİ GÜNLÜK ARAMA SONUCU BULUNDU

Bir hafta boyunca süren arama çalışmalarının ardından Mehmet Yılmaz'ın cansız bedenine, Acıgöl ilçesine bağlı İmamyeri mevkiinde bir köylü tarafından ulaşıldı. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Yılmaz'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(AA)