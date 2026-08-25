Son Dakika | Kayseri'de yolcu otobüsüyle yakıt tankeri çarpıştı: 2'si ağır 35 yaralı
Son dakika... Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolcu otobüsü ile benzin yüklü tankerin çarpışması sonucu 2'si ağır 35 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen tankerdeki yakıt yola dökülürken, yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Osman Kavuncu Bulvarı'nda akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Cizre'den Ankara'ya gitmekte olan 33 ANR 013 plakalı yolcu otobüsü ile 38 ARP 821 plakalı benzin tankeri, Kayseri Organize Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.
YOLCU OTOBÜSÜYLE YAKIT TANKERİ ÇARPIŞTI
Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta büyük hasar oluşurken, tanker devrildi ve taşıdığı yakıt yola döküldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
2'Sİ AĞIR 35 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan 35 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
YOLA DÖKÜLEN YAKIT İÇİN TEMİZLİK ÇALIŞMASI
Kaza nedeniyle yola dökülen benzin, çevrede güvenlik riski oluşturdu. Belediye ekipleri, dökülen yakıtı temizlemek ve olası bir yangın tehlikesini önlemek amacıyla çalışma başlattı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
(AA-DHA)