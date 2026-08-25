Kütahya'da sokak ortasında erkek dehşeti: Eski eşi tarafından bıçakla ağır yaralandı

Kütahya'nın Bahçelievler Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Ç.Y. sokakta tartıştığı eski eşi S.Y.'yi bıçakla yaraladı. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden uzaklaşırken, ağır yaralanan kadın çevredeki bir markete sığındı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Ç.Y. ile S.Y.'nin birlikte yürüdüğü, ardından şüphelinin eski eşine yönelik saldırısını gerçekleştirdiği anlar net şekilde görülüyor.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.Y., ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

KAÇAN KİŞİNİN ARACI VE BIÇAĞI BULUNDU

Polis ekipleri, olayın ardından 43 ADS 902 plakalı araçla kaçtığı belirlenen Ç.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüphelinin aracı, Bahçelievler Mahallesi Başkent Sokak'ta bulundu. Araçta yapılan incelemede saldırıda kullanılan bıçak ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Ç.Y.'yi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Yetkililer, kaçan kişinin kimliğine ilişkin tespitlerin sürdüğünü ve yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

(DHA)