Kars'ta aileler birbirine girdi: Köy savaş alanına döndü

Kars merkeze bağlı Arazoğlu köyünde Zengin ve Tut aileleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı fiziksel kavgaya dönüştü.

TAŞLI SOPALI KAVGA

İki aile arasında yaşanan arbedede toplam 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak olası yeni bir çatışmanın önüne geçmeye çalıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgada yaralananlardan bazıları ambulanslarla, bazıları ise kendi imkanlarıyla hastaneye ulaştırıldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında kavgaya karışan tarafların ifadelerine başvurdu. Yetkililer, olayın çıkış nedenini ve kavgaya karışan kişilerin kimliklerini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)